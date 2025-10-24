Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Colas ante los mostradores de facturación en plena temporada alta. Marilú Báez

Las aerolíneas programan por primera vez en Málaga más de 10 millones de asientos para volar este invierno

Aena incluye al aeropuerto de la Costa del Sol en el grupo de las infraestructuras que registrarán un mayor crecimiento en esta temporada baja

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:29

El aeropuerto de Málaga marcará este invierno un nuevo hito: alcanza la barrera de los diez millones de asientos ofertados por las aerolíneas. Concretamente, las ... compañías han programado para la temporada baja, que comenzará este fin de semana con el cambio de hora y se prolongará hasta finales de marzo, un total de 10,3 millones de plazas para volar desde la Costa del Sol. Así lo ha anunciado Aena en su web en un comunicado en el que, además, incluye a la Costa del Sol entre el grupo de los aeropuertos de España que más crecerán este invierno tras aumentar la capacidad aérea un 6,1%. Este dato supone el mayor incremento de entre las grandes infraestructuras y sólo superada por las subidas del de Córdoba (con motivo de la nueva operativa de vuelos comerciales); Vitoria, con un 37,8% más; Murcia, con un 29,8% más; y Badajoz, con un 23,4% de alza. Es importante destacar que frente al tirón de Málaga, Aena prevé caídas del 1,3 y del 1,5%, respectivamente, en los aeropuertos de Tenerife Sur y de Palma de Mallorca en los que rondan los 7,5 millones de plazas.

