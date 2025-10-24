Las aerolíneas programan por primera vez en Málaga más de 10 millones de asientos para volar este invierno

El aeropuerto de Málaga marcará este invierno un nuevo hito: alcanza la barrera de los diez millones de asientos ofertados por las aerolíneas. Concretamente, las ... compañías han programado para la temporada baja, que comenzará este fin de semana con el cambio de hora y se prolongará hasta finales de marzo, un total de 10,3 millones de plazas para volar desde la Costa del Sol. Así lo ha anunciado Aena en su web en un comunicado en el que, además, incluye a la Costa del Sol entre el grupo de los aeropuertos de España que más crecerán este invierno tras aumentar la capacidad aérea un 6,1%. Este dato supone el mayor incremento de entre las grandes infraestructuras y sólo superada por las subidas del de Córdoba (con motivo de la nueva operativa de vuelos comerciales); Vitoria, con un 37,8% más; Murcia, con un 29,8% más; y Badajoz, con un 23,4% de alza. Es importante destacar que frente al tirón de Málaga, Aena prevé caídas del 1,3 y del 1,5%, respectivamente, en los aeropuertos de Tenerife Sur y de Palma de Mallorca en los que rondan los 7,5 millones de plazas.

Además, la Costa del Sol destaca también por ser, tras Madrid y Barcelona, el aeropuerto que más eleva su conectividad aérea al sumar catorce nuevas rutas de las 2.485 que se han programado en el conjunto del país. De ellas, 1.960 son internacionales y 525 nacionales, lo que supone 81 más respecto al mismo periodo del año pasado.

Aena cifra en 137,6 millones de asientos, de salidas y llegadas, y 788.400 operaciones comerciales las que han previsto las aerolíneas para la temporada de invierno. Esta oferta de asientos es un 3,5% superior a los programados en la misma temporada de 2024 y un 3,3% mayor en operaciones. También insiste en que por zonas geográficas resalta el mercado europeo, con más de 77 millones de asientos, un 5,8% más respecto a la temporada de invierno anterior, y el doméstico, con 44,5 millones de asientos, un 3,8% menos. «Los mercados que más crecen porcentualmente son el de Asia-Pacífico, con un crecimiento del 33,3% y más de 1,1 millones de asientos programados y el de Oriente Medio con 2,4 millones de asientos, un 28% más», detalla.

6,1% es el aumento de la capacidad aérea que las aerolíneas han programado para la temporada de invierno que comienza este fin de semana.

A nivel nacional apunta que después de España, con 44,5 millones de asientos ofertados, los países donde las compañías aéreas han programado un mayor número de plazas para la temporada de invierno son: Reino Unido, con 17,8 millones, un 5,7% más; Alemania, con 10,8 millones, con un descenso del 2,2%; Italia, con 9,7 millones, un 6,4% más; Francia, con 6,6 millones, un 6,2% más, y Países Bajos, con 4,2 millones de asientos programados, y una subida del 2,2%. «Entre los principales destinos, los que más crecen porcentualmente son China con un incremento del 47,6%; Turquía, del 33,7%; Emiratos Árabes Unidos, del 32,5%; Brasil, del 29,7%; y Polonia, del 26,7%», precisa Aena.