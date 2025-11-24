Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ramón López de Mantaras, científico experto en IA. Sur

Ramón López de Mántaras, profesor emérito del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial del CSIC

«Las tecnológicas nos venden humo con la IA para seguir captando inversiones»

Uno de los científicos más críticos con la inteligencia artificial generativa cree que la «burbuja» está próxima a pinchar y será «peor que la de las 'puntocom'»

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:39

Comenta

Ramón López de Mántaras incluye una firma automática en sus emails: «Este correo electrónico no ha sido escrito por una IA». Es una pista sobre ... su postura ante la revolución de la IA generativa (que según él no es tal, sino «una burbuja»). Este ingeniero eléctrico, informático y físico catalán de 72 años es lo contrario a un recién llegado en el campo de la inteligencia artificial; por el contrario, es uno de los pioneros en este campo en España. De hecho, fue fundador del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo con el que hoy sigue colaborando como profesor emérito. López de Mántaras compartirá en Málaga mañana su visión frontalmente crítica con el devenir de la IA y las grandes empresas tecnológicas que la impulsan. Será en una conversación dentro del ciclo 'Viral', organizado por la Fundación Unicaja.

