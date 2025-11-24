Ramón López de Mántaras incluye una firma automática en sus emails: «Este correo electrónico no ha sido escrito por una IA». Es una pista sobre ... su postura ante la revolución de la IA generativa (que según él no es tal, sino «una burbuja»). Este ingeniero eléctrico, informático y físico catalán de 72 años es lo contrario a un recién llegado en el campo de la inteligencia artificial; por el contrario, es uno de los pioneros en este campo en España. De hecho, fue fundador del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo con el que hoy sigue colaborando como profesor emérito. López de Mántaras compartirá en Málaga mañana su visión frontalmente crítica con el devenir de la IA y las grandes empresas tecnológicas que la impulsan. Será en una conversación dentro del ciclo 'Viral', organizado por la Fundación Unicaja.

-El 11 de noviembre asistí a una charla de un directivo de Google dentro del mismo ciclo en el que usted participará el martes. En un momento, él comparó la inteligencia artificial con el descubrimiento del fuego.

-Esto de la IA generativa está súper exagerado todo. Mi caballo de batalla, por decirlo de alguna manera, es que es un paso hacia atrás en la investigación de la inteligencia artificial. Antes existía la intención de modelar una IA que no se alejara de cómo los seres humanos utilizamos nuestra cognición para resolver problemas. Se buscaba representar conocimientos, no solamente en base a buscar patrones en datos, como hacen ahora estos modelos que son estadísticos y probabilísticos. La IA generativa más que razonar lo que hace es regurgitar, parafrasear lo que se les ha proporcionado durante la fase de entrenamiento. Hay trabajos publicados muy serios que demuestran que realmente no razonan y que por lo tanto no son realmente inteligentes. Son lo que el filósofo Daniel Dennett llama «competences without comprehension», habilidades sin comprensión. Cuando interactúas con ChatGPT dices: qué bien me responde. Pero en realidad no tiene la más mínima idea de lo que está generando. Y esto está más que demostrado científicamente a pesar del humo que nos venden las grandes tecnológicas por intereses económicos clarísimos, porque lo que les interesa es mantener este discurso triunfalista con el fin de seguir atrayendo obscenas cantidades de dinero. Si una pequeña fracción de estas inversiones se dedicaran a formar personas, saldríamos ganando como sociedad. Menos digitalización y más humanismo.

-Entonces, ¿ve la IA generativa como una distracción en el camino hacia el avance real de la inteligencia artificial?

-No soy el único que lo dice. Yann LeCun, que era el jefe de inteligencia artificial de Meta y ahora la abandonado, es muy crítico con la IA generativa. Él al principio era entusiasta y después ha hecho un giro de 180 grados: ahora dice para que una inteligencia artificial empiece a ser mínimamente inteligente es necesario que pueda aprender un modelo del mundo. Y eso no puede venir sin la experiencia corpórea y sensorial. Cuando pronuncias una palabra, sol, por un lado está el referente y por otro el referenciado, y el referenciado está en el mundo. Cuando decimos sol, todas las personas sabemos de lo que estamos hablando porque lo hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. Esto ya lo trabajó hace muchos años el gran psicólogo francés Jean Piaget, que estudiaba el desarrollo cognitivo de los niños: ellos aprenden estos conceptos del mundo porque lo experimentan, porque tienen experiencias subjetivas. Difícilmente podremos dotar de algo que merezca ser considerado inteligencia a una máquina sin un cuerpo; por eso creo que el avance de la IA vendrá en buena parte de la robótica. También lo creen en Google, con DeepMind y su CEO Demis Hassabis, que le dieron el Premio Nobel de Química por AlphaFold... Que por cierto, no es verdad que AlphaFold sea IA generativa: son 32 algoritmos y ahí hay de todo: aprendizaje por refuerzo, algoritmos de búsqueda de Montecarlo... y una pequeñísima parte que sí tiene que ver con la generativa. Pues bien, Demis Hassabis tiene proyectos ahora en DeepMind con robots humanoides y la idea es que aprendan un modelo del mundo interactuando con él.

-¿También se está sobrevalorando el impacto de la IA sobre la productividad, la economía y el empleo?

-Enormemente. El Premio Nobel de Economía de 2024, Daron Acemoglu, tiene un artículo que se llama 'The simple economics of Artificial Intelligence', donde argumenta de una manera muy sólida que en los próximos diez años la productividad puede aumentar un 1% como máximo. Él dice que una cosa es el impacto microeconómico concreto en ciertas tareas en ciertas empresas, que lo habrá, pero para que haya un impacto grande a nivel macroeconómico con incrementos de productividad del 10% o del 20%, la inteligencia artificial está lejísimos. Hay muchos otros estudios que también ponen en duda ese impacto en la productividad. Pero es que hay más. Aunque potencialmente la IA pudiera tener un impacto importante en la productividad, hay otros problemas. Hay que integrarla en el 'workflow' de la empresa; hay que formar a personas, hay que eliminar inercias... Eso lleva años. Es posible que a muy largo plazo sí que se vea un impacto importante pero ni ahora ni a tres, cuatro o cinco años vista, e incluso a diez es dudoso, porque no es suficiente con innovar: la innovación tiene que integrarse. La electricidad, la máquina de vapor e incluso Internet tardaron décadas también en tener un impacto transformador.

-Pero no puede comparar el descubrimiento de la máquina de vapor con la IA; los ciclos tecnológicos se han acelerado exponencialmente.

-Sí, pero una cosa es la velocidad con que la tecnología puede avanzar, que es verdad que va deprisa. Y otra cosa son los 'tempos' en los cuales esto se puede integrar en la empresa, que no son rápidos. A veces creemos que como esta tecnología es tan potente, en cuestión de meses ya habrá transformado completamente mi empresa. Pero eso lleva tiempo; no se pueden hacer milagros.

-En muchas empresas se ha instalado una ansiedad ante la IA, un miedo a quedarse atrás.

-La gente se deja arrastrar por esta ola, este tsunami, y hay esta ansiedad: «Si no nos metemos en la IA nos vamos a quedar atrasados». Yo recomendaría muchísima calma a todos los que piensan así. Cuidado, porque hay muchos indicios de que la burbuja está estallando ya.

-O sea, que en su opinión hay una burbuja de la IA y va a pinchar en breve.

-Sí, y va a ser mucho peor que la burbuja de las puntocom. Las inversiones el año pasado estaban en incrementos del 12-15%, y ahora estamos en el 6%. Hay una curva que va bajando porque se ve que el retorno de las inversiones ya no lo ven nada claro muchos inversores. Se está enfriando y la burbuja que llevamos algunos ya dos o tres años prediciendo está cerca.

-Pero también sigue habiendo señales positivas: Nvidia está en máximos de valoración y OpenAI no deja de captar dinero.

-OpenAI está quemando dinero como loco. Y la 'chief financial officer' de OpenAI ya está hablando en conferencias de que el Estado americano haga un bail-out, un rescate. Están viendo que no está claro que el trillón y pico de dólares que necesitan lo vayan a sacar de los inversores privados y están haciendo 'lobby' para ver si consiguen inversión por la parte pública, con los impuestos de todos los americanos.

-¿Usted cree que la IA general llegará antes de 2030, como vaticinan los gurús de las grandes tecnológicas?

-Primero habría que saber qué es eso de la IA general. Esta cuestión se remonta a finales de los años 50. Cuando apareció la IA por primera vez, se acuñó el nombre en la conferencia de Dartmouth y ya se hablaba de la inteligencia artificial general. Había un software que se llamaba General Problem Solver. La cosa, obviamente, no funcionaba ni para atrás y desapareció esta idea del mundo académico durante un tiempo. A partir de los 70 se empezó a hablar de nuevo de ello y hace diez años, por OpenAI, otra vez. La cuestión es que hay como diez definiciones distintas de la IA general. OpenAI hace poco soltó que una inteligencia artificial general será aquella que genere 100.000 millones de dólares de beneficios. ¡Absurdo! Otros empezaron diciendo que la IA general sería la que igualara o superara a los humanos en «cualquier actividad o cualquier tarea». Y cuando se vio claro que la destreza de un robot estaba lejísimos de la destreza manual de un ser humano, cambiaron la definición y dijeron que sería aquella que igualara o superara a los humanos en «actividades cognitivas, intelectuales».

-¿Para usted cuál sería la definición acertada?

-Yo soy práctico; para mí es una inteligencia artificial multitarea. AlphaFold es enormemente potente, pero solamente resuelve un único problema. Una IA general debería poder resolver, desde una misma plataforma, diferentes cosas.

-¿Y cuándo llegaremos a ella?

-Una encuesta de la Asociación para los Avances de la Inteligencia Artificial decía que el 84% de los investigadores de este campo considera que la IA actual, la generativa, es completamente insuficiente para llegar a alcanzar la Inteligencia Artificial general. Y el 80% de los académicos no cree que la IA general sea posible antes de varias décadas. En fin, hay un montón de evidencias que desmontan esa narrativa triunfalista, exagerada, de que la inteligencia artificial general está al caer. Es una narrativa de las empresas tecnológicas que atrae inversiones. Y yo soy de los que creo que está a muchos años vista: mínimo, cinco o diez. También creo que muy pronto las grandes tecnológicas harán afirmaciones de que ya está aquí. Pero no tenemos que creérnoslo porque lo digan ellos. De hecho, decían que GPT-5 ya rozaba la IA general y sabemos el fiasco que ha sido.

-¿Y la conciencia? ¿Llegará en algún momento a las máquinas?

-Eso, para mí, no ocurrirá ni en cinco, ni en diez, ni en veinte años. Nunca. Yo soy de los que, como el gran neurocientífico Anil Seth, o Michael Gazzaniga, creemos en el naturalismo biológico: la conciencia únicamente es posible en seres vivos, basados en la química del carbono. La inteligencia artificial está basada en software. ¿Software inteligente? ¿pero de qué estamos hablando? Por favor, no seamos ridículos. Y ese software se ejecuta encima de un hardware, que en el fondo son transistores, circuitos integrados que están sobre un sustrato de silicio. Nadie ha demostrado que la química del silicio pueda llegar a albergar conciencia. Voy a ser muy cauto, no voy a decir que sea imposible, pero sí enormemente complicado. Y en cualquier caso, en la ciencia hay una regla sagrada: es responsabilidad del que afirma algo demostrarlo. Es como la existencia de Dios: los ateos no tenemos que demostrar que no existe, quien tiene que demostrar que algo existe es el que lo afirma.

-Puede que los modelos de lenguaje no sean realmente inteligentes, pero al usuario realmente se lo parecen. La ilusión de fiabilidad es muy fuerte y mucha gente está haciendo ya un uso intensivo de la IA en su día a día.

-Y no se dan cuenta del mal que se están haciendo a sí mismos, porque van a perder capacidades cognitivas. Yo les digo a los alumnos que si usan ChatGPT hacen trampas al solitario, porque no aprenden. Cuando a un estudiante le pides que te escriba un ensayo sobre algo es para que ejercite su cerebro reflexionando, planificando cómo va a explicar las cosas. Si delegamos escribir a la máquina, estamos delegando pensar. Porque escribir es pensar. Nos vamos a volver todos más tontos. Y luego surgen consecuencias nefastas cuando la gente lo utiliza de forma acrítica para según qué cosas. Hay un caso real que ocurrió en Estados Unidos, una madre que consultó a ChatGPT por unas erupciones cutáneas de su hija en vez de ir al médico. ChatGPT se lo diagnosticó, le dio un tratamiento y resulta que la hija era alérgica y casi se muere. Ojo, que con sentido común se puede hacer un excelente uso de ChatGPT. Pero es muy fácil abusar.

-Se ha centrado en los riesgos de la IA generativa, ¿qué hay de los beneficios?

-Obviamente, si no hubiera beneficios habría dejado de trabajar en la inteligencia artificial, por mis principios. Antes hemos hablado de Alphafold. Es un ejemplo muy bueno de lo que se puede hacer con la IA como herramienta sofisticada en manos de científicos brillantes. En manos de personas con conocimientos sobre su especialidad (medicina, física, matemáticas, economía, o lo que sea) y con sentido común, la IA es una herramienta poderosísima que puede ayudar a hacer mejor el trabajo de estas personas, a hacer que la calidad del trabajo sea mejor. Cualquier herramienta, incluso una muy poco sofisticada, en manos de alguien que la sabe usar bien, obviamente funciona. Pero tú le das una herramienta, por muy sofisticada que sea, a un mediocre, y no funciona. No hay magia en la inteligencia artificial. Es una herramienta, nada más. No es una persona, no es un igual. Ni tan siquiera es un asistente.

-Ahora se habla de agentes...

-La palabra agente ya es la leche. Y estamos viendo que salen dificultades por todas partes en eso de la agentificación. Es otra exageración que nos están vendiendo. Además, el concepto de agente existe desde los años 90 en inteligencia artificial, pero ahora parece que estas grandes tecnológicas se lo han inventado.

-¿Qué opina del viraje que parece estar dando la UE en cuanto a la regulación de la IA?

-Bueno, la noticia que conocemos es que la regulación de las aplicaciones de alto riesgo de inteligencia artificial se retrasan hasta el 2027, parece que por presiones de las grandes tecnológicas y de Trump. Y creo que la Ley de IA no debería tocarse porque va en muy buen camino. Me sabe mal que Europa esté cediendo ante estas presiones de las grandes tecnológicas. Claro, ellos no lo admiten; dicen que lo retrasan porque lo quieren simplificar, pero eso es un eufemismo.

-También puede ser por el miedo a quedarnos atrás en la carrera. Empresas tecnológicas europeas han alertado del freno que supone la Ley de IA para la innovación.

-Yo creo que es un miedo infundado. En mi opinión, la regulación europea podría ser aprovechada desde el punto de vista del marketing. Imagina que vas a un supermercado y hay una sección donde la comida no ha sido sometida a regulación ni controles en su fabricación y al lado, otra que sí ha pasado por controles sanitarios, de calidad, medioambientales... Yo tengo muy claro lo que compraría, aunque fuera más cara. Pues bien, con el software podría ser un elemento de valor añadido el decir: hemos minimizado los riesgos de sesgos, de privacidad. ¿De qué software te fías más?

-¿En qué está trabajando usted ahora?

-Desde que soy emérito he virado mucho hacia la divulgación. Publico muchos artículos y tengo un par de libros. Ahora estoy trabajando en otro libro que va a ser más filosófico, en el que defiendo el naturalismo biológico: que las máquinas no pueden ser conscientes. A nivel de investigación, estoy en un proyecto financiado por el Plan Nacional de Investigación que tiene que ver sobre inteligencia artificial y ética.