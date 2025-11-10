Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Todo sobre Amazon Luna, el renovado servicio de videojuegos que es gratis para usuarios de Prime

Amazon Prime mejora su plataforma de 'gaming' que ofrece decenas de juegos en la nube que se pueden disfrutar tanto en la televisión como en tablets y móviles

Enrique Miranda

Enrique Miranda

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:07

Amazon Prime es una de las plataformas de contenidos bajo demanda con más usuarios en España, en dura pugna con Netflix. La mayoría de sus ... clientes están dados de alta por los envíos gratis a través de Amazon, pero la plataforma inccluye mucho más contenido. Prime Video es el más usado, aunque también está Amazon Music o Amazon Photos, menos conocidos por los usuarios. Ahí entra también Amazon Luna, uno de los grandes desconocidos para una gran masa de usuarios. En activo en España desde 2023, se trata de una plataforma de videojuegos en 'streaming' que ahora acaba de renovarse totalmente para tratar de ganar más usuarios. Y tiene un acceso gratis para todos los usuarios de Prime.

