Todo sobre Amazon Luna, el renovado servicio de videojuegos que es gratis para usuarios de Prime

Amazon Prime es una de las plataformas de contenidos bajo demanda con más usuarios en España, en dura pugna con Netflix. La mayoría de sus ... clientes están dados de alta por los envíos gratis a través de Amazon, pero la plataforma inccluye mucho más contenido. Prime Video es el más usado, aunque también está Amazon Music o Amazon Photos, menos conocidos por los usuarios. Ahí entra también Amazon Luna, uno de los grandes desconocidos para una gran masa de usuarios. En activo en España desde 2023, se trata de una plataforma de videojuegos en 'streaming' que ahora acaba de renovarse totalmente para tratar de ganar más usuarios. Y tiene un acceso gratis para todos los usuarios de Prime.

Pero, ¿qué es Amazon Luna y cómo funciona? Esta plataforma de videojuegos en 'streaming' ofrece una gran variedad de de títulos para jugar en la nube, sin necesidad de descarga ni de tener una videoconsola o un ordenador, ya que se puede jugar tanto en nuestro televisor (en algunos modelos inteligentes y en aquellos con dispositivos Fire TV) como en una tablet o teléfono móvil, ya sean Android o iOS, a través de su aplicación.

Sólo nos hará falta una buena conexión a Internet y un mando que se pueda conectar a nuestro dispositivo para jugar. Amazon vende los mandos propios de Luna (unos 70 euros), pero valen muchos de los dispositivos de otras consolas o plataformas como los DualShock 4 de PlayStation 4 o el mando de Xbox One. En algunos juegos incluso se pueden usar los teléfonos móviles como mandos.

Noche de juegos en familia

Y ya está. No hay que descargar nada porque todos los juegos están en la nube. Eso sí, hay que tener en cuenta que la versión de Luna que se incluye con Amazon Prime es como un paquete básico, con un número limitado de videojuegos, algunos exclusivos y varios de ellos títulos muy conocidos, como 'Hogwarts Legacy', 'Angry Birds' o 'Sonicmania'. Amazon habla de un catálogo de medio centenar de juegos que se va renovando. Existe un plan 'premium' con el catálogo completo por 10 euros al mes (además de la suscripción a Prime), con títulos como 'EA Sports FC 25' o 'Batman: Arkham Knight'.

El plan básico también incluye varios juegos casuales, dentro de un apartado denominado GameNight, un conjunto de minijuegos para unir a la familia o a un grupo de amigos en distintas pruebas de juegos cortos y sencillos.