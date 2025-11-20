Robots malagueños con destino a la futura ciudad robotizada de la India

La empresa andaluza Macco Robotics -que tiene sedes en Málaga y Sevilla- ha cerrado un acuerdo con la compañía india Sieflex Robotics para proveer sus ... robots camareros Kime con destino a Takashashila, la futura ciudad 'inteligente' de la India, un proyecto que se desarrollará durante los próximos tres años.

Las primeras decenas del robot se están fabricando ya, como parte de un acuerdo mediante el cual Macco Robotics se convierte en proveedor de Sieflex Robotics. Una alianza que permitirá a la firma andaluza «convertirse en el distribuidor oficial de Macco para la India» y abre las puertas a la colaboración en I+D de las dos empresas, según sus portavoces, que destacan que este acuerdo «permitirá acelerar la fabricación en serie de Kime ya que incluiría entre sus próximos pasos un pedido de mil unidades para entregar en 2026». Las unidades adquiridas serán instaladas en fábricas, hoteles, restaurantes, bares y museos.

«Salto muy relevante»

Este pedido previsto para el año que viene representa «un salto muy relevante para la compañía», pero sus responsables prefieren «guardar cautela en cuanto a las previsiones de facturación hasta que los acuerdos están completamente cerrados». «Sí podemos confirmar que este contrato marca un antes y un después en nuestra capacidad de crecimiento y producción», afirman. Hasta ahora, Macco Robotics contaba con unidades operando en varios países, entre ellos Estados Unidos y España, pero esta operación es la primera a gran escala y le permitirá «acelerar su crecimiento en los próximos meses».

El lanzamiento oficial del programa está previsto para el mes de febrero, con la visita de una comitiva de Macco Robotics a la India para formalizar la alianza y presentar las primeras instalaciones.

Macco Robotics es una compañía fundada en 2013 especializada en el desarrollo de robots humanoides aplicados a la hostelería y los servicios. Tiene equipos técnicos en Málaga y Sevilla, donde se desarrollan diferentes fases del proceso, desde ingeniería y software hasta producción y ensamblaje. «Cada centro aporta capacidades complementarias dentro del proceso de creación de nuestras soluciones humanoides», explican desde la empresa.