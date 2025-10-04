De buscar vida en el espacio a predecir si lloverá en tu boda: los retos que propone el 'hackaton' de la NASA

La búsqueda de exoplanetas con inteligencia artificial, el desarrollo de un marco matemático para rastrear la vida de los tiburones en el océano o la ... creación de sistemas de reciclaje para Marte. Estos son algunos de los apasionantes desafíos que están dispuestos a afrontar los 160 malagueños que participan este fin de semana en el mayor 'hackaton' de ciencia y tecnología del mundo: el NASA Space Apps Challenge. El cuartel general donde se atrincheran estos 'astrohackers' para diseñar sus propuestas en 48 horas es el campus de programación 42 Málaga, que por tercer año consecutivo brinda sus instalaciones para albergar este singular reto que implica a miles de participantes en 350 ciudades de 80 países.

Este viernes se celebró la presentación institucional de esta competición para mentes brillantes, que lleva el lema «¡Aprende, Lanza, Lidera!». Y será este sábado a las 9 de la mañana cuando se dé el pistoletazo de salida para que los equipos empiecen a trabajar en los retos propuestos por la NASA armados con inteligencia artificial, datos abiertos y experiencias inmersivas. El domingo a las 16.00 horas deberán presentar sus propuestas y se elegirán dos equipos ganadores: uno se comunicará la misma tarde del domingo y el otro, una semana después. Ambos se llevarán un premio sorpresa.

Al acto de presentación de esta nueva cita acudieron Alicia Izquierdo, concejala del Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga; Antonio Quirós, director general Innovación del Ayuntamiento de Málaga, Nacho Román, director general de FYCMA; Luis González Quero, director de 42 Málaga Fundación Telefónica, además de los participantes que afrontarán los retos lanzados por NASA y un nutrido grupo de representantes de empresas tecnológicas presentes en la ciudad.

Luis González Quero, director de 42 Málaga, destaca que en esta edición se ha doblado el número de participantes, desde los 80 del año pasado a los 160 de éste. Es la tercera sede de España con más 'hackatoneros'. «Estamos gratamente sorprendidos con la diversidad de género, de formación, de nacionalidad y también de edad. Se han apuntado personas de hasta 50 años», afirma González Quero. «Cuando ves que la NASA convoca un hackaton puedes pensar que tienes que ser ingeniero aeronáutico para participar, pero no es así. También es necesaria gente que sepa de leyes, de comunicación, de negocios... Cuanto más diversos sean los perfiles de los equipos, más solventes y creativas van a ser sus propuestas. Y sobre todo, aquí lo más importante es venir con muchas ganas», argumenta.

Los participantes llegan dispuestos a pasar 48 horas pensando, debatiendo, probando y descartando propuestas, preparando su 'pitch' o presentación... y durmiendo poco. «En la edición pasada muchos se quedaron aquí hasta altas horas de la madrugada trabajando. Aquí tienen camas y duchas a su disposición», apunta González Quero.

19 retos sobre el espacio y el medio ambiente

Cada equipo elige un desafío de entre un total de 19 relacionados con nuestro planeta y el universo. En concreto, dichos retos abarcan desde la observación de la Tierra hasta la exploración espacial, con un fuerte enfoque en IA, ciencia de datos y experiencias interactivas.

Los 19 retos van desde rastrear tiburones y predecir el tiempo que hará el día de tu boda, hasta reciclar en Marte o diseñar hábitats espaciales, pasando por narrar 25 años del satélite Terra con una animación basada en sus cinco instrumentos o diseñar rutas de datos para ciudades saludables que mejoren bienestar y resiliencia climática. También hay otro que propone crear BloomWatch, una visualización global de la fenología de floración. La calidad del aire se aborda con una app en la nube que combine TEMPO, mediciones terrestres y meteorología, mientras que la tecnología SAR revela procesos invisibles del terreno.

El océano entra en escena con una narrativa inmersiva VR «del océano al cielo». La biodiversidad y la gestión ambiental se exploran con un marco matemático para identificar y rastrear tiburones y predecir sus hábitats, y con un juego educativo que usa datos de la NASA para simular agricultura sostenible. También se puede jugar a anticipar el clima de eventos con «¿Lloverá en mi desfile?», una app que calcula probabilidades de mal tiempo en fecha y lugar concretos.

En ciencia espacial, se propone entrenar modelos IA/ML para detectar exoplanetas; construir un motor de conocimiento de biología espacial que sintetice literatura de experimentos en microgravedad; y celebrar el 25.º aniversario de la EEI con una herramienta que transmita la experiencia de observar la Tierra y flotar en ingravidez. La preparación para riesgos cósmicos llega con 'Locura de meteoritos», que simula impactos y estrategias de mitigación.

La exploración y la vida fuera de la Tierra se concretan en 'SpaceTrash Hack', para reciclar en Marte y potenciar la autosuficiencia; y en 'Tu hogar en el espacio', un creador de diseños de hábitats para mantener a la tripulación sana. Además, se potencia la divulgación STEAM con 'Historias estelares', un cuento digital sobre clima espacial. Se completa el abanico con herramientas para ampliar y etiquetar imágenes de ultra alta resolución y con la opción de crear tu propio desafío.

Campus 42 Málaga

NASA Space Apps Challenge se celebra en 42 Málaga, un campus de programación gratuito impulsado por Fundación Telefónica junto a la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y con la colaboración de la Diputación Provincial. Forma parte de la red internacional de 42, que sigue un modelo educativo que prepara a sus estudiantes para el mercado laboral tecnológico, sin necesidad de formación previa ni barreras económicas. Su metodología innovadora, sin clases ni profesores, se basa en el aprendizaje entre iguales y el trabajo práctico, lo que favorece el desarrollo de habilidades muy valoradas por las empresas como el pensamiento crítico, la creatividad, la adaptabilidad y la colaboración.

Muchos de los participantes en el 'hackaton' son estudiantes en 42 Málaga. De hecho, el año pasado uno de los equipos ganadores estaba formado por alumnos de dicho centro.