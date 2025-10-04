Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Presentación del 'hackaton' en el Polo Digital. Migue Fernández

De buscar vida en el espacio a predecir si lloverá en tu boda: los retos que propone el 'hackaton' de la NASA

160 'astrohackers', el doble que el año pasado, participan este fin de semana en la competición NASA Space Apps Challenge en el campus de 42 Málaga

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:12

Comenta

La búsqueda de exoplanetas con inteligencia artificial, el desarrollo de un marco matemático para rastrear la vida de los tiburones en el océano o la ... creación de sistemas de reciclaje para Marte. Estos son algunos de los apasionantes desafíos que están dispuestos a afrontar los 160 malagueños que participan este fin de semana en el mayor 'hackaton' de ciencia y tecnología del mundo: el NASA Space Apps Challenge. El cuartel general donde se atrincheran estos 'astrohackers' para diseñar sus propuestas en 48 horas es el campus de programación 42 Málaga, que por tercer año consecutivo brinda sus instalaciones para albergar este singular reto que implica a miles de participantes en 350 ciudades de 80 países.

