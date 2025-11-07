Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La aplicación persigue reducir el uso del coche privado. Sur

Una nueva app facilita que los trabajadores de Málaga TechPark compartan coche

La herramienta cruza los datos suministrados por los usuarios para identificar rutas compatibles

Sur

Málaga

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:32

Comenta

Los casi 28.000 empleados de la tecnópolis malagueña tienen a su disposición una nueva aplicación móvil para ayudarles a compartir sus viajes al trabajo ... en coche: se llama Málaga TechPark Conecta, ha sido desarrollada por TDconsulting y busca transformar la forma en que los trabajadores del parque se desplazan cada día.

