Una nueva app facilita que los trabajadores de Málaga TechPark compartan coche

Los casi 28.000 empleados de la tecnópolis malagueña tienen a su disposición una nueva aplicación móvil para ayudarles a compartir sus viajes al trabajo ... en coche: se llama Málaga TechPark Conecta, ha sido desarrollada por TDconsulting y busca transformar la forma en que los trabajadores del parque se desplazan cada día.

La app, cuya idea surgió desde el grupo de Sostenibilidad del club de directivos Málaga TechPark Execs, promueve el uso compartido del vehículo y fomenta la colaboración entre empleados de distintas empresas, con el objetivo de reducir el tráfico, las emisiones y los costes asociados al transporte individual.

La aplicación, disponible para dispositivos Android e iOS, permite registrarse fácilmente con el correo corporativo y crear un perfil de conductor o pasajero. A partir de ahí, los usuarios pueden ofrecer o solicitar trayectos y el sistema utiliza algoritmos de coincidencia que identifican rutas compatibles en función de la ubicación, los horarios y la frecuencia de los desplazamientos.

Desde la app se pueden gestionar trayectos puntuales o recurrentes, geolocalizar compañeros de ruta, comunicarse mediante mensajería interna y consultar estadísticas de ahorro de emisiones de CO₂ y kilómetros recorridos de manera sostenible.

Próximas funcionalidades

Además, el sistema incluye un modelo de reputación y valoración que refuerza la confianza entre los participantes, así como la posibilidad de integrar los desplazamientos con calendarios laborales para planificar viajes de forma automatizada. En fases futuras, la plataforma incorporará nuevas funcionalidades, como la conexión con puntos de recarga de vehículos eléctricos, la integración con transporte público y un sistema de incentivos para los usuarios más activos.

La aplicación fue presentada recientemente a las empresas en una sesión informativa celebrada en el edificio The Green Lemon, donde los desarrolladores de TDconsulting ofrecieron demostraciones en directo y explicaron su potencial para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en los desplazamientos diarios.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Movilidad Sostenible de Málaga TechPark, que promueve el transporte compartido, la movilidad eléctrica y la gestión inteligente del tráfico, como parte de su compromiso con un modelo de parque más verde, conectado y eficiente.