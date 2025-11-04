Mejor operadores de Fibra según la satisfacción de sus cliente: datos oficiales de la OCU

El último estudio publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha revelado qué compañías de telecomunicaciones cuentan con los clientes más satisfechos ... de España.

Los resultados reflejan un panorama cambiante en el que los operadores tradicionales pierden terreno frente a marcas más pequeñas y flexibles, capaces de ofrecer un servicio más estable y una atención al cliente más eficaz.

La encuesta, realizada a miles de usuarios de servicios de fibra y movil, pone de manifiesto que la relación entre calidad, precio y atención personalizada se ha convertido en el principal factor de fidelización.

Los consumidores valoran cada vez más la transparencia, la rapidez de instalación y la resolución eficiente de incidencias, por encima de las grandes campañas publicitarias o los descuentos iniciales.

Pepephone marca con mayor crecimiento en satisfacción y mejor valorada

Entre todas las compañías analizadas, Pepephone se sitúa a la cabeza del ranking de satisfacción de servicios de fibra y movil. La OCU destaca su fiabilidad, su claridad en las condiciones contractuales y una atención al cliente ágil y sin esperas prolongadas.

Los usuarios la perciben como una alternativa sólida a las grandes operadoras, con un servicio estable y sin las interrupciones que suelen reportarse en otras compañías de mayor tamaño.

Los clientes aprecian la ausencia de promociones confusas y el mantenimiento de tarifas estables a lo largo del tiempo.

¿Qué criterios se tienen en cuenta?

La OCU evalúa la satisfacción general de los clientes teniendo en cuenta diferentes aspectos del servicio, que abarcan desde la calidad técnica de la conexión hasta la atención posventa.

Los resultados de este año muestran que los consumidores españoles son cada vez más exigentes y comparan no solo la velocidad, sino también la estabilidad de la red y la transparencia en las condiciones contractuales.

Encuestas a usuarios

El informe se basa en encuestas realizadas a más de 25.000 consumidores en todo el país. Los participantes valoraron su experiencia durante el último año con su proveedor de fibra óptica, puntuando aspectos como la velocidad real, la estabilidad de la conexión, la atención al cliente y el nivel de incidencias.

Valoración global

La satisfacción media del sector se sitúa en torno a los 75 puntos sobre 100. Pepephone alcanza los 87 puntos.

Las grandes operadoras, como Movistar, Orange o Vodafone, se mantienen por debajo de la media, lastradas principalmente por quejas relacionadas con la atención telefónica y la gestión de incidencias.

Calidad de la red

Uno de los aspectos mejor valorados por los usuarios de Pepephone es la estabilidad de la conexión, incluso en zonas rurales. La OCU destaca que el despliegue de fibra en España ha alcanzado una cobertura superior al 90% del territorio, aunque todavía persisten diferencias en la calidad de la red según la ubicación geográfica y el operador contratado.

Atención al cliente y resolución de incidencias

La atención al cliente sigue siendo el punto débil de muchas compañías. Los usuarios valoran la rapidez y eficacia con la que se resuelven los problemas, un área en la que los operadores pequeños obtienen mejores puntuaciones. En contraste, los grandes grupos acumulan quejas por esperas prolongadas y procesos de reclamación complejos.

Ofertas y precios

En el apartado económico, las tarifas más competitivas se encuentran en las operadoras virtuales. Según los datos del estudio, el precio medio mensual de un paquete combinado de fibra y móvil oscila entre 35 y 55 euros, dependiendo de la velocidad contratada y del número de líneas.