Daniel Escacena, Miguel Briones, José Carlos Gómez Villamandos y Teodomiro López, en la presentación del Catálogo de Aceleradoras de Andalucía. Marilú Báez

Málaga concentra 14 de las 37 aceleradoras de startups que hay en Andalucía, la mayoría de carácter público

La Junta prepara tres líneas de incentivos por valor de 2,2 millones de euros para este tipo de entidades y emprendedores

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:50

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha actualizado su Catálogo de Aceleradoras de Andalucía, que ya cuenta con 37 entidades después de que se ... hayan adherido diez más a las 27 con las que nació este instrumento el pasado año con el fin de proporcionar una información sobre las iniciativas y programas de aceleración de proyectos emprendedores que hay disponibles en la comunidad. Málaga es el principal foco de este tipo de espacios, con 14 que representan el 38% de los existentes. La sigue Sevilla (9) y Córdoba (5), aunque hay programas de aceleración en todas las provincias andaluzas.

