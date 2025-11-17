Málaga concentra 14 de las 37 aceleradoras de startups que hay en Andalucía, la mayoría de carácter público

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha actualizado su Catálogo de Aceleradoras de Andalucía, que ya cuenta con 37 entidades después de que se ... hayan adherido diez más a las 27 con las que nació este instrumento el pasado año con el fin de proporcionar una información sobre las iniciativas y programas de aceleración de proyectos emprendedores que hay disponibles en la comunidad. Málaga es el principal foco de este tipo de espacios, con 14 que representan el 38% de los existentes. La sigue Sevilla (9) y Córdoba (5), aunque hay programas de aceleración en todas las provincias andaluzas.

Estos programas son, en su mayoría, impulsadas por la Administración Pública.«Tradicionalmente las aceleradoras han estado asociadas a la iniciativa privada. Sin embargo, en los últimos años ha habido un fuerte impulso institucional de apoyo al emprendimiento y la innovación empresarial y el 59% de las aceleradoras incluidas en este catálogo son de titularidad pública y el 22% mixta (pública-privada)», reza la publicación editada por Andalucía Emprende.

Dicho catálogo ha sido presentado hoy por el consejero José Carlos Gómez Villamandos en un encuentro celebrado en el Google Safety Engineering Centers (GSEC) de Málaga, al que han asistido un centenar de agentes del ecosistema emprendedor andaluz y representantes de aceleradoras que operan en la región.

«En este catálogo se ve que el ecosistema andaluz de emprendimiento es un sistema consolidado, es un sistema que está en expansión y es un sistema tremendamente eficaz. Y es un sistema que no solo atiende a ese emprendimiento innovador que surge de Andalucía, sino que también está atrayendo a emprendedores innovadores de otros territorios de España e incluso del extranjero», ha afirmado Villamandos. Y es que del total de proyectos atendidos por aceleradoras en Andalucía, el 57% tienen su origen fuera de la región.

El instrumento, además de visibilizar los programas activos y de facilitar información útil y homogénea a emprendedores e instituciones, pretende, igualmente, ayudar a identificar los recursos más adecuados para promover proyectos, fortalecer la cooperación dentro del Sistema Andaluz para Emprender y contribuir al desarrollo del emprendimiento innovador en el territorio andaluz, según ha resumid el consejero.

Del total de aceleradoras, muchas operan en más de un sector, siendo significativa su presencia en el área digital y de telecomunicaciones (76%), en la agroalimentación (73%), en la biotecnología (68%) y en la energía y la transición ecológica (68%). Asimismo, se observa también un ligero crecimiento en áreas como las ciudades inteligentes o 'smartcities' o la industria, una trayectoria que puede estar relacionada con el apoyo regional a la industria 4.0 y a las nuevas tendencias en innovación urbana en Andalucía.

De este catálogo también se extrae que los programas que se ponen a disposición de las iniciativas emprendedoras son «ágiles, accesibles y orientados a resultados». El 81% de los programas de aceleración son de carácter gratuito y el 59% tiene una duración media de tres a seis meses, combinando formación, mentorización y acompañamiento intensivo.

Más del 80% de las aceleradoras andaluzas impulsa startups en su fase incipiente y con un producto mínimo viable (MVP), mostrando de esta forma un ecosistema dinámico y enfocado al crecimiento. Por otro lado, más del 40% atiende a fases de crecimiento y expansión, «lo que evidencia la existencia de un ecosistema cada vez más maduro y orientado al escalado», según ha señalado. Además, el 100% ofrece formación y mentorización y el 92% facilita acceso a financiación o a inversores.

Atendiendo al punto de vista de la colaboración, innovación abierta y visión de futuro, más del 90% de las aceleradoras impulsa el 'networking' y la visibilidad de las startups a través de organización o participación en eventos especializados y sectoriales, fortaleciendo la colaboración dentro del ecosistema emprendedor. Por otro lado, un 27% desarrolla iniciativas de innovación abierta colaborando con empresas, universidades y administraciones en sectores clave como la agrotecnología, la biotecnología, la sostenibilidad y la digitalización.

Líneas de incentivos

El consejero ha recordado que la Consejería de Universidad activará antes de final de año tres líneas de incentivos por valor de 2,2 millones de euros, procedentes de fondos europeos, para aceleradoras y startups.

Aceleradoras con sede en Málaga

Las aceleradoras con sede en la provincia de Málaga que han sido incluidas en el catálogo son Artería Málaga, Bic Euronova, Centro de Alto Rendimiento Empresarial (CARE) de Vélez Málaga, Costa del Sol Tourism Hub, Coworking EOI Deep Tech, Coworking EOI Emprendimiento Musical, Coworking EOI Rincón de la Victoria, Coworking EOI Vélez-Málaga, Coworking EOI Videojuegos, GlobalCloud Dih Málaga-1070Hub, Impact Hub Málaga, La Farola Andalucía Open Future, Link by UMA A-Tech y Polo Nacional de Contenidos Digitales.