Luis Collado (Google): «Hubo gente que sólo veía que el fuego quemaba igual que ahora dicen que la IA nos quitará el trabajo»

«¿Sigue siendo el contenido el rey en los tiempos de la inteligencia artificial?». Con esta pregunta ha iniciado este martes por la tarde su ... taller Luis Collado, senior manager de News de Google España, en el Colegio de Arquitectos de Málaga. El encuentro, incluido en el ciclo 'Viral. El reto de la evolución', organizado por la Fundación Unicaja y el Colegio de Arquitectos, buscaba ayudar a periodistas, marcas y creadores de contenido en general a entender cómo la IA está reconfigurando el ecosistema digital.

Collado, buen conocedor de las estrategias de visibilidad en Internet, ha recordado que hace apenas tres décadas la información se consumía en unos pocos canales: prensa, televisión o cine. «Con internet el poder cambió de manos: el usuario decide qué ver, cuándo y dónde», ha apuntado. Esto sucede, además, en un contexto de exceso de contenidos: «Este es el punto de partida en el que llega la IA: un océano inmenso de contenidos en el que cualquier autor lo tiene complicado para hacerse ver». Y el 'tsunami' que representa la IA «no ha hecho más que reforzar ese poder».

El experto ha dejado clara su postura optimista respecto a la IA: «Como cualquiera de las revoluciones tecnológicas anteriores, la IA ha llegado para quedarse. No sirve de nada cuestionárselo. Y nos trae muchas oportunidades: mejorar la creatividad, ampliar el conocimiento, incrementar la productividad, simplificar nuestras vidas, descubrir más cosas…». Collado ha comparado la IA con el descubrimiento del fuego: «Había gente que sólo se fijaba en que el fuego quemaba, pero otros vieron en ella una fuente de energía y buscaron formas de aprovecharla. Con la IA pasa lo mismo: hay mucho discurso apocalíptico que se centra en que va a quitarnos el trabajo».

«La IA no da ningún beneficio o perjuicio de por sí»

Pero ¿cómo crear contenido en una era en la que las máquinas también lo hacen? Collado tiene claro que el uso de la IA «no da ningun beneficio o perjuicio de por sí». «Se trata del contenido: si es útil, práctico, interesante y aporta algo nuevo funcionará; si no, no», ha argumentado, señalando que la IA puede ayudar a generar contenido útil y adaptado a los gustos de las nuevas audiencias (por ejemplo, adaptando un texto de partida para generar audio o vídeo), pero si el objetivo es «manipular o engañarpara mejorar el posicionamiento, usar la automatización limitará aún más la visibilidad de ese contenido», ha advertido. Y ha insistido en la necesidad de transparencia: «Cualquiera que crea o distribuye un contenido tiene una responsabilidad ética para ayudar a educar a los usuarios: si está creado o co-creado por IA, hay que decirlo. Lo importante es que el usuario tenga respuesta a la pregunta: ¿quién ha hecho esto? Si no hay respuesta, mal iremos«, ha explicado.

El directivo de Google ha desgranado consejos prácticos para creadores de contenido, que van en la línea de pensar en la audiencia y en los formatos: «Un artículo de más de tres minutos de lectura pierde tracción. Y un vídeo que supera los dos minutos, también». Las nuevas generaciones, ha explicado, prefieren el vídeo o el audio frente al texto y consumen información a través de redes sociales e influencers más que en medios tradicionales. «Siguen consumiendo información, pero prefieren otros lenguajes», ha afirmado.

Hasta hace poco se publicaba contenido pensando en optimizar posicionamiento en Google. Pero ahora hay mucha gente que ya no usa buscadores en su vida diaria, sino ChatGPT u otros modelos de lenguaje. «El tema de palabras clave, SEO, etcétera empieza a no tener sentido. Lo que tengo que intentar es que mi contenido dé respuesta a los 'prompts' , a esas instrucciones de busqueda complejas. Tenemos que intentar colarnos en las respuestas que da la IA», ha afirmado. Para ello ha recomendado varias buenas prácticas: «Ofrecer una buena experiencia de uso, que el contenido sea fácil y agradable de consumir; y que ese contenido sea encontrable, rastreable e indexable. Hay que usar mucho más las etiquetas, los códigos y lo que llamamos los datos estructurados: microinstrucciones para que las máquinas puedan rastrear lo que has publicado«.

Ciclo 'Viral' de Fundación Unicaja

'Viral. El reto de la evolución' es una serie de encuentros que invita a reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial y la tecnología están transformando la cultura, la educación y la vida pública. El programa, que incluye charlas y talleres, se desarrolla entre finales de octubre y comienzos de diciembre en el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga. Este martes, después del taller de Luis Collado, Mar España ha ofrecido la ponencia 'Cómo seguir siendo libres y dueños de nuestros datos en la sociedad digital'. España es exdirectora en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), presidenta de la Plataforma Control Z (que promueve el uso responsable de la tecnología en niños y adolescentes) y autora del libro 'Así se somete a una sociedad'.