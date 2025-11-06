La Junta y Google se alían para brindar formación en IA, ciberseguridad y 'cloud' a ciudadanos, escuelas, empresas y sector público

La Junta de Andalucía y Google han sellado esta mañana en el centro de excelencia que tiene la multinacional en Málaga una alianza para «contribuir ... a la aceleración de la transformación digital de la región, haciéndola accesible a todos». Así ha resumido el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, el objetivo del protocolo de colaboración firmado entre la multinacional y el gobierno andaluz. Un acuerdo que se concretará en los próximos meses en acciones concretas en tres ámbitos clave: «la formación de ciudadanos y profesionales en competencias digitales, la formación al profesorado, investigadores y estudiantes de educación superior en herramientas avanzadas de inteligencia artificial y el apoyo a las empresas en su transformación al ecosistema digital a través de tecnologías en la nube», según ha explicado el director de relaciones institucionales de Google, Miguel Escassi.

«En primer lugar, pondremos a disposición de todos los andaluces un amplio programa de formación centrado en adquirir y en ampliar conocimientos de IA que ayuden a la mejora de la empleabilidad reduciendo la brecha digital y de competencias digitales», ha explicado Escassi. En segundo lugar, están los programas para el sector de la educación: por un lado, un programa integral para capacitar al profesorado y al personal investigador en herramientas de IA de Google como Gemini y Notebook LM, con el fin de modernizar la enseñanza y la investigación; y por otro, programas y certificaciones para estudiantes de educación superior que «les dotarán de las habilidades fundamentales en el uso responsable de la IA, mejorando así su futura empleabilidad y reforzando el talento andaluz», en palabras del portavoz de Google. Y en tercer lugar se sitúa la colaboración con el ámbito público y empresarial. «Colaboraremos para formar al sector público andaluz en tecnologías 'cloud', cooperaremos para impulsar iniciativas que ayuden en el ámbito de la ciberseguridad y ayuden a luchar contra las ciberamenazas y seguiremos apoyando a la Agencia Digital de Andalucía en la creación de un ecosistema digital de empresas resilientes», ha concluido Escassi.

Áreas de colaboración

A su vez, esta alianza establece cuatro grandes áreas de colaboración: IA y la computación en la nube, formación digital y talento, ciberseguridad y emprendimiento e I+D. «Estamos apostando por una Administración más eficiente y transparente, por una ciudadanía mejor preparada mediante formación digital, por una sociedad más cibersegura y por un ecosistema emprendedor donde nuestras startups y pymes puedan crecer y competir globalmente», ha destacado el consejero.

Paradela ha reivindicado la colaboración público-privada como camino para el avance inclusivo de la ditalización y ha puesto como ejemplo lo que se ha conseguido en Málaga, que «se está convirtiendo en la capital de la ciberseguridad del sur de Europa» gracias al esfuerzo coordinado de empresas y de instituciones. «Hoy estamos visitando el GSEC Málaga, un centro que solo tiene ejemplos parecidos en Dublín y en Múnich. Desde aquí, con talento andaluz, se proyecta la ciberseguridad de Google para Europa y para el mundo. Y en este mismo enclave, en el Puerto de Málaga, tenemos el Centro de Ciberseguridad de Andalucía que se convertirá en un horizonte cercano, en la Agencia de Ciberseguridad de Andalucía», ha ejemplificado.