Jorge Paradela y Miguel Escassi, tras la firma del acuerdo. Migue Fernández

La Junta y Google se alían para brindar formación en IA, ciberseguridad y 'cloud' a ciudadanos, escuelas, empresas y sector público

Firman un protocolo de colaboración con cuatro áreas: inteligencia artificial y 'cloud', formación digital y talento, ciberseguridad y emprendimiento e I+D

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:19

Comenta

La Junta de Andalucía y Google han sellado esta mañana en el centro de excelencia que tiene la multinacional en Málaga una alianza para «contribuir ... a la aceleración de la transformación digital de la región, haciéndola accesible a todos». Así ha resumido el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, el objetivo del protocolo de colaboración firmado entre la multinacional y el gobierno andaluz. Un acuerdo que se concretará en los próximos meses en acciones concretas en tres ámbitos clave: «la formación de ciudadanos y profesionales en competencias digitales, la formación al profesorado, investigadores y estudiantes de educación superior en herramientas avanzadas de inteligencia artificial y el apoyo a las empresas en su transformación al ecosistema digital a través de tecnologías en la nube», según ha explicado el director de relaciones institucionales de Google, Miguel Escassi.

