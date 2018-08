La primera 'chica Google' en Málaga Ángela Dini no sólo ha roto el monopolio masculino de la plantilla de Virustotal; también es el primer fichaje que no responde al perfil de ingeniería Ángela Dini, con el equipo a sus espaldas. / Fernando Torres NURIA TRIGUERO Martes, 7 agosto 2018, 00:26

En el departamento de recursos humanos de Google andaban un tanto preocupados. La primera mujer iba a incorporarse, por fin, a su oficina malagueña (sede de su filial de ciberseguridad Virustotal) y querían garantizar que se sintiera a gusto en un ambiente tan abrumadoramente masculino (eran 18 empleados, todos hombres). La realidad demostró en seguida que no había de qué preocuparse. «Más bien voy a tener que proteger a los chicos de ella… ¡Es un torbellino!», bromea Bernardo Quintero, 'manager' de Virustotal. Ángela Dini es la primera 'chica Google' en Málaga. Tiene 35 años y no sólo puede presumir de haber roto el monopolio masculino de este equipo, sino también el de ingenieros. Diseñadora gráfica de formación, esta malagueña adoptiva (nacida en Madrid) es especialista en experiencia de usuario (UX) y diseño de interfaz (UI), dos disciplinas muy en auge en el mundo web. Ajena hasta ahora al mundo de la ciberseguridad, sí comparte con Quintero y los demás miembros de Virustotal un perfil marcadamente autodidacta. Su pasión por aprender cosas nuevas y su paso por diferentes empresas (ITRS, Garaje de Ideas, Momopocket y Design It, entre otras) la han convertido en un valioso activo, ya que ejerce de puente entre lo técnico y lo creativo. «Me he ido formando por mí misma porque soy inquieta por naturaleza: no estoy cómoda en la zona de confort», afirma.

Dini confiesa que nunca soñó con trabajar en Google, no por falta de ambición sino porque no lo veía compatible con vivir en Málaga, la ciudad que adora y en la que decidió echar raíces hace ya más de una década. «Pensaba que había llegado a mi tope profesional. Llevaba dos años trabajando en ITRS, que es una de las firmas tecnológicas más punteras que hay en Málaga», afirma. Pero una mención en Twitter cambió el rumbo de su carrera. Bernardo Quintero, el máximo responsable de Virustotal, había pedido en esta red social recomendaciones de profesionales especializados en diseño web y un conocido la mencionó a ella. «Vi que efectivamente había una oferta de trabajo y no me lo pensé: pensé que el 'no' ya lo tenía». Tres semanas y cinco entrevistas después, ya formaba parte de la plantilla de la multinacional. «Eso de tener un correo electrónico acabado en @google.com mola mucho, la verdad», admite.

Para el equipo de Virustotal, la incorporación de Dini «ha aportado valor desde el minuto uno», pues es «probablemente la persona que más rápido se ha integrado al equipo», según Quintero. «Al margen de su especialidad en el diseño de interfaces y experiencia de usuario, estamos aprendiendo mucho de ella en otros campos. Llevamos mucho tiempo en este mundillo de la ciberseguridad, tan endogámico por defecto y con un foco tan microscópico, que una visión fresca que viene desde fuera resulta tremendamente enriquecedora», afirma. Ella tampoco escatima elogios hacia su nuevo equipo: «Tengo unos compañeros increíbles, de los que puedo aprender muchísimo. Además, la acogida ha sido espectacular: es como trabajar con un grupo de amigos en una 'startup'», asegura.

En minoría

La gran pregunta es: ¿por qué ha tardado tanto Virustotal en contratar a una mujer? Quintero asegura que no ha sido por falta de empeño. Si la escasez de mujeres es un problema en el mundo de la ingeniería, éste se convierte en crítico en el ámbito de la ciberseguridad. «Cuando publicamos una vacante el ratio entre candidatas y candidatos sigue siendo muy desigual, sólo el 5% son chicas, así que incorporar candidatas es complicado por una simple cuestión estadística», explica, para a continuación reconocer que esto «no es excusa». «Tenemos que trabajar más para mejorar en este área y Ángela nos está ayudando, por ejemplo a dar visibilidad a nuestras vacantes en foros dónde hay más diversidad y no centrarnos en nuestro círculo de contactos en ciberseguridad donde el ratio mujeres/hombres es aún más bajo que en el resto de ingenierías», añade.

Dini ya peleaba por su cuenta en esta batalla por aumentar la presencia femenina en el sector tecnológico. Ella es miembro activo de YesWeTech, una comunidad feminista que trabaja desde Málaga por la igualdad en el ámbito tecnológico, y muy especialmente por aumentar la visibilidad de las mujeres que trabajan en este campo. «El objetivo es que no siga pasando lo que me ha pasado a mí en los doce años que llevo trabajando en esto: que siempre soy minoría, cuando no la única», afirma. La solución «no es sencilla», admite. «Muchas empresas nos dicen que les gustaría contratar a más mujeres, pero no las podemos pintar. Yo estoy muy a favor del reciclaje mediante la formación: que chicas que no vienen de ingenierías se introduzcan en este sector. Quizá las empresas tengan que apostar de forma decidida por formar a los y las profesionales, ya que además en muchas disiciplinas, como la de experiencia de usuario, la tecnología va más deprisa de lo que va el mundo académico», reflexiona. Y lanza un mensaje a sus compañeras de profesión: «Animo a las mujeres a que arriesguen, a que lo intenten; que sean otros los que nos digan que no, no nosotras mismas. Los planes a largo plazo están muy bien, pero las oportunidades llegan cuando llegan y hay que aprovecharlas», afirma.

Por parte de Virustotal hay un «compromiso» de «seguir invirtiendo nuestro tiempo en fomentar las ingenierías y la igualdad entre los más jóvenes, dando charlas en colegios e institutos, haciendo hincapié en la igualdad y poniendo como referentes a algunas de las muchas ingenieras que triunfan en Google», asegura Bernardo Quintero, que a partir de ahora también incluirá a Ángela Dini en las presentaciones que lleva a los centros educativos. Por cierto, que dentro de poco dejará de ser la única chica en Virustotal, ya que está muy próxima la incorporación de una ingeniera de 'software' al equipo.