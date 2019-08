Una noticia de 'Channel 13 News': el bulo de Instagram que, desde 2012, todo el mundo copia y pega en su muro

El aviso se traduce así:

«¡No olvides la fecha límite mañana! Todo lo que hayas publicado se hace público a partir de mañana. Incluso los mensajes que se han eliminado o las fotos que no lo permiten. No cuesta nada hacer un simple copia y pega, más vale prevenir que curar. 'Channel 13 News' habló sobre el cambio en la política de privacidad de Instagram. No le doy permiso a Instagram ni a ninguna entidad asociada con Facebook para usar mis imágenes, información, mensajes o publicaciones, tanto pasadas como futuras. Con esta declaración, notifico a Instagram que está estrictamente prohibido divulgar, copiar, distribuir o tomar cualquier otra acción en mi contra en función de este perfil y/o su contenido. NOTA: Instagram ahora es una entidad pública. Todos los miembros deben publicar una nota como esta. Si lo prefiere, puede copiar y pegar esta versión. Si no publica una declaración al menos una vez, permitirá tácitamente el uso de sus fotos, así como la información contenida en las actualizaciones de estado del perfil».