El 65% de los menores de 10 a 15 años usa internet sin supervisión de sus padres Uno de cada cuatro jóvenes se declara «adictos» al móvil EFE Bilbao Viernes, 27 julio 2018, 18:55

El 65% de los niños de entre 10 y 15 años utiliza internet sin supervisión porque «un gran número de familias se desentiende de la tecnología y no es consciente de los riesgos que corren sus hijos», según han alertado expertos de la empresa de seguridad digital Gaptain, en una conferencia ofrecida este viernes en el marco de la Euskal Encounter que se celebra en el BEC de Barakaldo (Bizkaia).

Los ponentes, Juanfran Ruíz Rodríguez y Rosa Pérez, de la firma Gaptain han abordado los peligros que corren los niños y jóvenes en internet y han insistido en el control y la supervisión parental de la actividad online de los menores para fomentar en ellos «un uso responsable» de la tecnología para combatir aspectos como el ciberacoso.

Según han informado los organizadores del encuentro en una nota, entre las medidas de seguridad que han apuntado los expertos destacan «el uso de herramientas de control que se pueden instalar en los dispositivos tecnológicos o mediante la aplicación de normas y horarios de uso de internet».

Rosa Pérez ha incidido en que «el mundo virtual es real» y «que el 65% de los niños de entre 10 y 15 años utilice internet sin supervisión resulta alarmante».

A juicio de Juanfran Ruíz Rodríguez, la adicción al móvil y el ciberacoso suponen un «serio» problema para los menores ya que «un tercio de menores de edad se confiesa adicto al teléfono y uno de cada cuatro casos de bullying se da ya a través de las nuevas tecnologías».

Los ponentes han dado a conocer datos como el de que un 27% de menores de 16 años ha compartido alguna vez contenido sexual en la Red. Esta práctica, denominada 'sexting', constituye otro de los riesgos asociados al creciente uso de las nuevas tecnologías por parte de los menores.

Chantajes

En ese sentido, Rosa Pérez ha apuntado que «la probabilidad de sufrir este chantaje puede ser más alta de lo que se piensa. De hecho, según datos de la Unión Europea facilitados por Pérez, »el 63% de menores entre 12 y los 18 años admite haber contactado con un desconocido a través de la Red, y el 46% confiesa haberse encontrado físicamente con esa persona«.

La ponente ha indicado que «términos como 'sexting', 'grooming', 'sextorsión' en el uso de los dispositivos móviles son cada vez más frecuentes entre los menores de edad, lo cual provoca riesgos de los que muchas familias no son conscientes aún».

El objetivo desde las empresas de seguridad digital familiar es ser capaces de «trasladar al mundo virtual la educación y los consejos que inculcamos a los menores en el mundo real». Porque, «si a diario agarramos la mano de nuestros hijos y les educamos para que crucen el semáforo en verde, ¿por qué les dejamos solos en Internet?», ha remarcado.

A su vez, Ruíz Rodríguez ha señalado que «los riesgos se intuyen pero no se conocen» y las estadísticas arrojan, desde su punto de vista, datos «alarmantes» porque «un 27% de menores de 16 años ha practicado 'sexting' a través de dispositivos móviles», es decir, «casi uno de cada cuatro han compartido imágenes de contenido sexual por tablet o móvil».

Además, ha proseguido, «aunque el 94,5% lo identifiquen como una práctica peligrosa, el 44,5% lo asume como parte del juego amoroso o sexual». Desde su punto de vista, hay que «educar y fomentar un uso responsable» de la tecnología entre jóvenes y más si se tiene en cuenta que ese intercambio de imágenes puede convertirse en algo muy serio y dar lugar al 'grooming' o 'sextorsión', que consiste en el chantaje sexual al menor.

Esos chantajes en forma de acoso de adultos a niños o menores a través de perfiles falsos en redes sociales« son agresiones que, en ocasiones, puede pasar de ser virtual a ser física si el adulto logra ponerse en contacto con la persona acosada. De hecho, el acosador suele valerse de poseer »contenido sensible« para pedir más imágenes sexuales o directamente solicitar un encuentro con el menor, ha relatado el experto.

Cyberbulling

Más allá de los peligros tecnológicos asociados al sexo, los expertos de Gaptain también han resaltado importantes riesgos para los menores como la adicción al móvil O el ciberacoso. «Si consideramos que un uso superior a cuatro horas se puede considerar adicción, un 33% de menores se reconocen adictos al móvil», afirma Juanfran Ruiz.

Un problema que, según el experto, «está muy extendido» y no solo afecta a los jóvenes, ya que «una persona media desbloquea el móvil 85 veces al día, el uso medio de internet es de cinco horas diarias, el 40% de las personas no pasa más de una hora sin mirar el móvil, y el 50% no espera a terminar de conducir para mirar el WhatsApp». Por ello, Ruiz advierte de la importancia de «dar ejemplo» a los más pequeños haciendo un uso moderado y responsable de nuestros dispositivos.

Por otro lado, el acoso escolar o bullying ha sido señalado como «un grave problema» que también se ha extendido a las nuevas tecnologías, ya que «uno de cada cuatro casos de bullying se da ya a través de ellas». Los dispositivos móviles «facilitan el acoso, que ya no tiene que ocurrir en el centro escolar y se puede extender las 24 horas del día», ha precisado Juanfran Ruíz.

Rosa Pérez ha destacado asimismo la importancia de este último fenómeno que provoca que «el 30% de los que lo sufren tengan pensamientos suicidas, que en el 38% de los casos se desarrolla durante más de un año y el 75% de las veces se mantiene en silencio».