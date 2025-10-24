Instagram me espía o escucha mis conversaciones: esta es la explicación del jefe de la aplicación

Es uno de las creencias más extendidas entre los usuarios de Instagram. Hablar con tu pareja de que necesitas unas zapatillas nuevas y que empiecen ... a salir anuncios de conocidas marcas deportivas. O que un familiar te comente que se le ha averiado el coche y que la aplicación sugiera anuncios de talleres o desguaces. «Instagram me escucha, ni siquiera he hecho búsquedas en el móvil sobre esto», suele ser un comentario repetido. De ahí la conclusión de que la aplicación de Instagram escucha nuestras conversaciones a través del micrófono de nuestro teléfono móvil para poder presentarnos cuentas o anuncios relacionados con nuestros gustos o inquietudes. Eso sin contar con los miles de datos que dispositivos como Alexa recopilan sobre nosotros.

Cualquier usuario activo de la aplicación de Meta ha podido tener en alguna ocasión esta sensación. Incluso ha habido experimentos que tratan de probar que realmente hay aplicaciones que activan el micrófono sin nuestro permiso, lo que supondría una grave vulneración de nuestra privacidad. En su momento pasó algo parecido con Facebook, lo que incluso llevó a la empresa a emitir un comunicado en 2016: «Facebook no utiliza el micrófono de tu teléfono para informar de publicidad ni para cambiar lo que ves en el Feed de noticias. Algunos artículos recientes sugieren que debemos de estar escuchando las conversaciones de la gente para mostrarles anuncios pertinentes. Esto no es cierto».

Ahora, el CEO o director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, ha respondido públicamente a este mito sobre el supuesto espionaje de Instagram, algo que técnicamente es posible. ¿Y cuál ha sido su respuesta? En un vídeo que publicó la propia aplicación, Mosseri volvió a negar esta supuesta escucha de la plataforma: «Si os espiáramos, agotaríamos la batería de vuestro móvil y lo notaríais, incluso veríais una pequeña luz en la parte superior de la pantalla», afirmó. Se refiere a que el uso del micrófono de nuestro teléfono en segundo plano agotaría la batería y además nuestro dispositivo nos avisaría con el pequeño punto que aparece en pantalla cuando usamos el micrófono. El CEO admitió que este espionaje supondría una grave violación de la privacidad. «Nosotros no os escuchamos. No usamos el micrófono del teléfono para espiaros«, dijo.

Entonces, ¿cómo se explica la aparición de estos anuncios tan personalizados? ¿Es simple coincidencia? El responsable de Instagram utiliza varios argumentos como explicación, unos más creíbles que otros. En primer lugar habla de nuestra interacción previa en internet. Con anterioridad a esos anuncios en Instagram hemos realizado consultas en buscadores o redes sociales que comparten los datos con Meta, empresa propietaria de Instagram. Esos datos son oro a la hora de personalizar los anuncios en Instagram. Es una explicación lógica, pero también demasiado evidente.

Memoria selectiva

Adam Mosseri también explica que el algoritmo de Instagram no sólo tiene en cuenta nuestras búsquedas en Internet, también la de nuestros amigos en la aplicación, gente con la que solamos interactuar, que puedan tener unos intereses similares. Eso sí explicaría algunos de esos anuncios sorprendentes sobre los que no habíamos buscado información previamente.

37,5 millones de usuarios activos tiene Instagram en España

Por último, el CEO habla de la memoria selectiva, de que esos anuncios ya los habíamos visto antes, pero no nos acordamos. Y en el momento en que nos vuelven a aparecer, después de tener una conversación sobre ese producto o servicio, nos llama la atención y nos parece algo 'provocado'.

En definitiva, que le cedemos tantos datos a Instagram (y a Facebook o WhatsApp, de la misma empresa), que no necesita usar nuestro micrófono para saber nuestros gustos, tendencias o intereses. Y las de nuestros amigos en la aplicación.