Google Málaga abre sus puertas a escolares con una yincana tecnológica

Que los niños descubran, mediante el juego, que pueden usar la tecnología como creadores y no sólo como usuarios pasivos. Este es el objetivo de ... los talleres gratuitos que va a organizar a lo largo de las próximas semanas Google en su sede de Málaga. Bajo el título de 'GSEC RoboKids: Spacetech Misión Espacial', el centro de ciberseguridad de la multinacional va a abrir sus puertas a alumnos de siete colegios públicos de la provincia para que disfruten, de forma gratuita, de una yincana de robótica y programación diseñada para despertar el interés por la ciencia y la tecnología.

Los talleres se van a celebrar en la sede de Google del paseo de la Farola fuera del horario escolar, los viernes por la tarde, y están pensados para grupos reducidos, de alrededor de 30 alumnos, de entre 7 y 12 años. Se van a realizar ocho sesiones, lo que supone llegar a unos 240 niños. Según explican desde GSEC Málaga, se han seleccionado colegios públicos que no tienen robótica o programación en sus horas lectivas. Cuando se abra la convocatoria en cada centro, serán los padres los que inscriban a sus hijos si lo desean y los que los lleven a la actividad, que tiene una duración de dos horas.

La yincana abarca robótica, programación o diseño digital, entre otras disciplinas STEAM. Sur

"La idea es inspirar a las nuevas generaciones malagueñas en las nuevas tecnologías. Hemos elegido la robótica porque es uno de los campos con mayor proyección en los próximos años y es muy visual e intuitivo para los peques", explica Juan Antonio Infantes, responsable de Ingeniería de VirusTotal y Google Threat Intelligence. "El argumento de la yincana es lanzar un cohete a Marte que va a desplegar un robot sobre el planeta. Los peques desarrollan en dos horas ocho estaciones donde van desde montar legos hasta programar partes del movimiento de un robot", prosigue.

"El programa nace gracias a tres partes: primero, Player One Academy, empresa de nueva creación malagueña que se dedica a impartir clases extraescolares de robótica en colegios; segundo, los empleados de la oficina de Google en Málaga que hacen estos cursos de manera completamente voluntaria; y tercero, Google por ceder el espacio para esta actividad y financiar a Player One Academy para que desarrolle el contenido", explica Infantes, que adelanta que el año que viene la intención es "expandir este programa y aumentar el número de centros participantes".

La cofundadora de Player One Academy, María Jódar, explica: «Spacetech Misión Espacial no es una yincana cualquiera; es una experiencia educativa inmersiva diseñada para que los niños vivan la ciencia y la tecnología como auténticos protagonistas y vean que todo lo que experimentan, desde la robótica, hasta el diseño digital, pueden construirlo ellos mismos con sus propias manos. Cada estación se convierte en un reto que combina una o varias tecnologías distintas. Lo innovador es que no se aprende cada disciplina por separado, sino que todas se integran en un mismo proyecto, siguiendo la metodología STEAM y el aprendizaje basado en proyectos. Los participantes no solo resuelven pruebas: colaboran, crean y descubren cómo las distintas ramas de la tecnología se conectan entre sí para dar vida a una misión espacial única».