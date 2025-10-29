Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El 'ensayo general' de esta yincana, con familiares y conocidos de empleados. Sur

Google Málaga abre sus puertas a escolares con una yincana tecnológica

El GSEC organiza talleres gratuitos de habilidades STEAM para alumnos de siete colegios públicos malagueños

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:13

Comenta

Que los niños descubran, mediante el juego, que pueden usar la tecnología como creadores y no sólo como usuarios pasivos. Este es el objetivo de ... los talleres gratuitos que va a organizar a lo largo de las próximas semanas Google en su sede de Málaga. Bajo el título de 'GSEC RoboKids: Spacetech Misión Espacial', el centro de ciberseguridad de la multinacional va a abrir sus puertas a alumnos de siete colegios públicos de la provincia para que disfruten, de forma gratuita, de una yincana de robótica y programación diseñada para despertar el interés por la ciencia y la tecnología.

