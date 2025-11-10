Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ezequiel Navarro, en una foto de archivo. Sur

Ezequiel Navarro deja su cargo en el Ayuntamiento y la presidencia ejecutiva de Innova IRV para ser CEO de Premium PSU

Seguirá siendo presidente no ejecutivo de la fundación de la que ha sido principal impulsor

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:46

Comenta

Ezequiel Navarro ha anunciado hoy que inicia una nueva fase en su trayectoria profesional como consejero delegado de la empresa Premium PSU, con sede en ... Barcelona, que se dedica a desarrollar soluciones de energía para el mercado industrial y estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos. Como consecuencia de esta decisión, ha dejado su cargo de asesor de Alcaldía en el Ayuntamiento de Málaga: el consejo de gobierno aceptó su cese voluntario el 28 de octubre, prácticamente un año después de su nombramiento. También ha delegado las funciones ejecutivas que tenía en la Fundación Innova IRV, donde sí seguirá siendo presidente, según confirma él mismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  3. 3 Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT
  4. 4 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  5. 5 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  6. 6

    El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga
  7. 7 Revisiones dentales gratuitas: el SAS empieza a llamar para concertar las primeras citas
  8. 8 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda
  9. 9 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  10. 10

    Año y medio para las municipales: ya empiezan los codazos para estar en las listas en Málaga capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ezequiel Navarro deja su cargo en el Ayuntamiento y la presidencia ejecutiva de Innova IRV para ser CEO de Premium PSU

Ezequiel Navarro deja su cargo en el Ayuntamiento y la presidencia ejecutiva de Innova IRV para ser CEO de Premium PSU