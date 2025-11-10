Ezequiel Navarro deja su cargo en el Ayuntamiento y la presidencia ejecutiva de Innova IRV para ser CEO de Premium PSU

Ezequiel Navarro ha anunciado hoy que inicia una nueva fase en su trayectoria profesional como consejero delegado de la empresa Premium PSU, con sede en ... Barcelona, que se dedica a desarrollar soluciones de energía para el mercado industrial y estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos. Como consecuencia de esta decisión, ha dejado su cargo de asesor de Alcaldía en el Ayuntamiento de Málaga: el consejo de gobierno aceptó su cese voluntario el 28 de octubre, prácticamente un año después de su nombramiento. También ha delegado las funciones ejecutivas que tenía en la Fundación Innova IRV, donde sí seguirá siendo presidente, según confirma él mismo.

El que ha sido gran impulsor de Innova IRV y antes CEO de la empresa malagueña Premo ha dado este giro a su carrera en buena medida para poder pasar más tiempo con su familia en Barcelona. Otros motivos personales, en este caso de salud, también han pesado en su voluntad de reducir la frecuencia de viajes. A estos factores se ha sumado la oportunidad surgida en una empresa que es «líder tecnológica en soluciones de energía para el mercado industrial».

Premium PSU tiene más de 40 años de experiencia en la fabricación de de soluciones de energía para el mercado industrial. Sus productos tienen aplicaciones en maquinaria 'high-tech', ferroviarias, energéticas o en ambientes extremos. Todo su ciclo productivo desde el concepto y el diseño hasta la fabricación y homologación del producto se realiza en Barcelona. Además, la compañía lanzó en 2022 Floox, un 'spin off' que desarrolla una nueva línea de productos para proporcionar estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos.

Nuevo director de microelectrónica en Innova

Innova IRV tiene desde septiembre un nuevo director general en el área clave de microelectrónica: Eduardo Valencia, un hombre «con una sólida trayectoria en la dinamización del ecosistema empresarial y en el impulso de proyectos de alto valor innovador», según destacó entonces el propio Ezequiel Navarro al darle la bienvenida. Él seguirá desempeñando funciones de representación institucional en la fundación de la que fue principal impulsor, pero ya descargado de la labor de gestión.