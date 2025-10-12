Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Yolanda Rueda en el teatro Echegaray, que ha acogido el congreso EmpoderaLive esta semana. Salvador Salas
Yolanda Rueda, presidenta de Fundación Cibervoluntarios

«Nos tienen entretenidos, pero debemos apropiarnos de la tecnología y dejar de ser meros consumidores»

El congreso EmpoderaLive 2025, organizado por Cibervoluntarios, ha reunido a expertos internacionales en Málaga para hablar de temas como la soberanía digital ciudadana, la desinformación o la ética de la IA

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:27

Yolanda Rueda es la fundadora y actual presidenta de Fundación Cibervoluntarios, una entidad sin ánimo de lucro que promueve el uso y conocimiento de las ... tecnologías como medio para generar empoderamiento ciudadano. Fue reconocida por la revista 'Forbes' como una de 'Las otras 100 mayores fortunas de España', una lista «en la que no están quienes destacan por la fortuna que acumulan, sino por la que procuran a los demás». También ha sido incluida en otros rankings de personalidades ligadas a las nuevas tecnologías. En otra vida (en 1997, cuando Internet estaba en pañales) fundó la Campus Party y la consultora TIC Futura Networks, de las que vendió sus acciones para crear Fundación Cibervoluntarios, que preside desde entonces. Rueda contesta a esta entrevista en una pausa de EmpoderaLive, el congreso internacional sobre innovación social que organiza Cibervoluntarios desde hace ya 17 ediciones.

