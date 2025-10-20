La startup malagueña S.Lab capta una inversión de 288.000 euros de Morgan Stanley

La startup S.Lab se dedica a fabricar una alternativa sostenible al plástico; es ucraniana de corazón –fue creada en 2021 en Kiev por una ... pareja de emprendedores de ese país– y malagueña de adopción, pues sus fundadores trasladaron su hogar y su proyecto empresarial a Málaga en 2023 a raíz de la invasión rusa. Concretamente tiene sede en Coín , donde desde hace casi un año está ya produciendo envases biodegradables para clientes como L'Oréal, JTI y Nespresso.

Ahora, esta joven empresa acaba de conseguir un relevante hito importante: ha sido aceptada en el programa de aceleración de Morgan Stanley, lo que le conlleva una inversión de 250.000 libras esterlinas (288.000 euros) por parte del famoso banco de inversión estadounidense.

S.Lab crea envases biodegradables con el propósito de sustituir al contaminante polietileno: son comparables al plástico en todas sus características, pero se descomponen en el suelo en un plazo de 30 días tras su uso, ya que son de un material hecho de hongos y cáñamo. Más concretamente, de micelio (una estructura que forman los hongos de textura similar a hilos ramificados) y tallos de cáñamo, que es una parte que se desecha cuando se recoge.

La compañía inauguró en noviembre de 2024 una línea de producción automatizada en su nave del Centro Andaluz de Emprendimiento de Coín y la inversión de Morgan Stanley le permitirá ampliar su capacidad.

El programa de aceleración en cuestión es Morgan Stanley Inclusive & Sustainable Ventures y S.Lab forma parte de su cohorte de 2025 de EMEA (Europa, Oriente Medio y África) junto a otras 13 startups: en cada una de ellas, la entidad financiera invierte 250.000 libras de entrada. Además, el programa tiene otra cohorte americana con 15 participantes.

«Este hito es importante para nosotros. Ser reconocido por una institución global como Morgan Stanley no solo es un fuerte voto de confianza. Ahora estamos un paso más cerca de nuestra visión de una industria del embalaje libre de residuos plásticos», afirman los fundadores de la empresa.

«Mi cara en Times Square»

Esta semana, la CEO de S.Lab, Julia Bialetska, compartía en la red social LinkedIn una imagen de una pantalla publicitaria de Nasdaq en Times Square en la que se proyectaba una felicitación de Morgan Stanley por haber entrado en el programa de aceleración. «¿Alguna vez me he imaginado ver mi cara en Times Square en Nueva York, en la pantalla de Nasdaq anunciando nuestra inversión desde Morgan Stanley? Sí, sí y sí. He imaginado todo tipo de cosas e incluso mucho más grandes que esto. Soy una firme creyente de que si puedes imaginar algo en tu mente, eres capaz de lograrlo», comentaba la emprendedora ucraniana.

Además de ampliar su línea de producción, la compañía tiene el proyecto de empezar a desarrollar 'minifábricas' dentro de contenedores: líneas de producción modulares que los clientes pueden ubicar en sus instalaciones para reducir los costes logísticos y la huella de carbono.