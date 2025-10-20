Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Anuncio en Times Square felicitando a S.Lab por su entrada en el programa de aceleración de Morgan Stanley. Sur

La startup malagueña S.Lab capta una inversión de 288.000 euros de Morgan Stanley

Impulsora de una alternativa sostenible al plástico, la empresa con sede en Coín y fundada por dos jóvenes ucranianos ha sido aceptada en el programa de aceleración del banco americano

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:07

La startup S.Lab se dedica a fabricar una alternativa sostenible al plástico; es ucraniana de corazón –fue creada en 2021 en Kiev por una ... pareja de emprendedores de ese país– y malagueña de adopción, pues sus fundadores trasladaron su hogar y su proyecto empresarial a Málaga en 2023 a raíz de la invasión rusa. Concretamente tiene sede en Coín , donde desde hace casi un año está ya produciendo envases biodegradables para clientes como L'Oréal, JTI y Nespresso.

