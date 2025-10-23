Ecommerce Days 2025: más de 250 profesionales, reunidos en torno a los retos de los negocios online en España

Los Ecommerce Days 2025, celebrados el 9 y 10 de octubre en Pontevedra, se consolidaron como una cita imprescindible para los profesionales del comercio ... electrónico y el marketing digital. Organizado por el Clúster do Ecommerce Galego y Marketing4eCommerce, el evento reunió a más de 250 expertos, marcas líderes, negocios online y proveedores tecnológicos para debatir sobre innovación, inteligencia artificial y las nuevas estrategias que están definiendo el futuro del sector.

Durante dos jornadas intensivas, más de 25 ponencias, mesas redondas y talleres ofrecieron una visión completa del estado actual del eCommerce en España. Pero, más allá de las cifras, lo que marcó la diferencia fue el intercambio de conocimiento práctico y la capacidad del encuentro para conectar a una comunidad profesional en plena transformación digital.

Aprendizajes clave: personalización, IA y fidelización

El evento sirvió para conocer de cerca la realidad de múltiples casos de empresas que consiguen superar los retos del panorama actual y triunfar en un sector cada vez más competitivo. Entre ellos destacaron los testimonios de expertos como Laura Llamas (Civitatis), Jorge Peláez (Farma2go), Diego Rodríguez (PcComponentes) o Marta Segura (Galileo Farma).

Así, a lo largo de distintas ponencias y mesas de debate, los especialistas compartieron estrategias sobre el uso eficiente de bases de datos, las claves del branding o los retos de marketing de influencers. Muchos de los ponentes coincidieron en poner el foco en la integración entre canales y en la autenticidad como herramienta de crecimiento. La conclusión común: la rentabilidad sostenible pasa por entender mejor al usuario y no solo por vender más.

Casos prácticos y mesas inspiradoras

Los Ecommerce Days 2025 también destacaron por su formato ágil y colaborativo. Los Faladoiros, talleres cortos de 10 a 20 minutos, acercaron casos reales de empresas como Bizum, Connectif, Geotelecom o Shoppingfeed. Temas como la automatización con IA, el SEO predictivo o el uso de TikTok Shop para la venta directa ofrecieron una fotografía clara de hacia dónde se mueve el eCommerce actual.

Otra de las intervenciones más llamativas vino de parte de Gael García (RC Celta de Vigo), que explicó cómo el club vigués está revolucionando la comunicación en el ámbito deportivo para fidelizar audiencias y generar comunidad.

Además, la entrevista con Rubén Ferreiro (Viko) permitió explorar la realidad del ecosistema emprendedor en Galicia y el resto de España, conociendo de primera mano cómo un inversor como él elige los proyectos más adecuados en los que depositar su confianza.

Networking y comunidad: el valor humano del eCommerce

El evento, conducido por Rubén Bastón, director de Marketing4ecommerce, y Judit Cabana, vicepresidenta del Clúster do Ecommerce Galego, también reforzó la importancia del networking profesional. La Ecommerce Night, una cena informal entre asistentes, fue el espacio ideal para que directivos, agencias y startups compartieran experiencias y desafíos.

En palabras de varios participantes, este tipo de encuentros son esenciales para «romper la burbuja digital» y fomentar sinergias entre empresas que, pese a competir, comparten un mismo reto: adaptarse a un consumidor cada vez más exigente y conectado.

Un evento que marca tendencia

Los Ecommerce Days 2025 dejaron claro que el futuro del comercio electrónico pasa por la combinación entre tecnología, estrategia y empatía. La automatización y la inteligencia artificial seguirán siendo claves, pero siempre al servicio de la experiencia humana.

Con un formato más ambicioso que nunca y la participación de líderes de marcas como PcComponentes, Viko, Celta de Vigo, Pontevedra se consolidó como epicentro del talento digital en España.