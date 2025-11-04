Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una empresa industrial alemana con tres siglos de historia abre un hub tecnológico en Málaga

BHS Corrugates es líder mundial en máquinas onduladoras de cartón y va a montar en la UMA un centro de puesta en marcha virtual para simular y validar sus nuevos sistemas de producción

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:19

Comenta

Si usted es un ciudadano de a pie ajeno al sector industrial no le sonará de nada el nombre de BHS Corrugated. Pero si trabaja ... en cualquier industria que incluya el embalaje entre sus procesos seguro que habrá visto su logotipo: se trata del fabricante líder de las máquinas que ondulan el cartón para hacer cajas. «Somos como la Coca-Cola en este sector: todo el mundo nos conoce», bromea su CEO, Christian Engel. Y es que la mitad de las cajas que circulan por el mundo se fabrican con las corrugadoras de esta empresa tricentenaria alemana, que tuvo origen en la industria minera (sus siglas responden a Compañía Bávara de Minas, Fundiciones y Salinas) y fue propiedad del Estado de Bavaria hasta 1993. Desde entonces pertenece a una compañía familiar no cotizada que gestiona un negocio de un billón de euros anuales y tiene nueve centros de producción repartidos por el mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  3. 3 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  4. 4 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  5. 5 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  6. 6

    Más de un millar de familias entrarán a vivir en una VPO en Málaga a lo largo del año que viene
  7. 7 Una persona herida tras volcar una grúa de obra sobre un edificio en Churriana
  8. 8 Un detenido por una amenaza falsa de bomba en un centro comercial de Málaga
  9. 9 Investigan el hallazgo de un cadáver en el muelle de la gasolinera de barcos de Puerto Banús
  10. 10 Llegan nuevas lluvias a Andalucía: Aemet advierte de «chubascos localmente fuertes acompañados de tormentas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una empresa industrial alemana con tres siglos de historia abre un hub tecnológico en Málaga

Una empresa industrial alemana con tres siglos de historia abre un hub tecnológico en Málaga