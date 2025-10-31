Del cobrador de los muertos al agente de IA: una startup malagueña quiere revolucionar el seguro más tradicional

María Teresa, la abuela de Juanmi López, trabajó como cobradora de 'los muertos' en El Burgo: ésta una figura que formó parte del paisaje de ... los pueblos y ciudades españolas durante buena parte del siglo XX. Eran agentes que iban de puerta en puerta cobrando la cuota mensual del seguro de decesos. Ha querido la casualidad que su nieto esté liderando un proyecto que se propone revolucionar la póliza más tradicional. «Es el seguro voluntario más contratado en España: más del 50% de la población lo tiene», explica en referencia el cofundador de SegurosIA, una startup fundada en 2024 que quiere revolucionar con la IA la industria de seguros en habla hispana, ofreciendo soluciones específicamente diseñadas para mejorar la productividad de aseguradoras, bancaseguros y corredurías. Él aporta la formación y experiencia en este mundo (es actuario de seguros) y su socio, Zuri Pabón, el conocimiento tecnológico.

SegurosIA desarrolla agentes de inteligencia artificial que ayudan a las personas que trabajan con seguros en tareas de atención al cliente, ventas, análisis financieros, suscripción de riesgos y tramitación de siniestros. La compañía tiene como clientes a aseguradoras nacionales e internacionales, así como agencias de suscripción (MGAs), corredurías ('brokers') y 'fintechs'. «Nuestra tecnología multiplica ventas y reduce en algunos casos más de un 90% el tiempo destinado a procesos burocráticos que aportan poco valor y que son percibidos por los trabajadores como tediosos», afirma López.

La propuesta de esta joven compañía se basa en IA agéntica, una tecnología que va mucho más allá que los 'chatbots' tradicionales ya que puede perseguir objetivos específicos, buscar resultados e interactuar de forma autónoma, enviando correos electrónicos, reservando citas y ejecutando tareas complejas por sí misma. La plataforma permite operaciones en distintas partes de la cadena de valor del seguro: desde ventas a atención al cliente. Trabaja con entre 20 y 60 agentes de IA simultáneamente, cada uno especializado en subtareas específicas, que funcionan como asistentes de los agentes humanos. Por ejemplo, en tareas comerciales, la IA opera a través de texto (WhatsApp y otras plataformas) y llamadas de voz, haciendo contactos de forma masiva para que después los clientes que han manifestado interés por contratar un seguro acaben siendo atendidos por un agente humano.

«Es muy duro estar continuamente recibiendo noes y con nuestra plataforma esos noes se los lleva la IA y las personas se llevan los síes» Juanmi López Cofundador de SegurosIA

El único proyecto en el Sandbox Financiero

La firma ha desarrollado un proyecto específico para los seguros de fallecimiento: DecesosIA, una plataforma de IA agéntica que actúa 24/7 en atención telefónica o por WhatsApp, responde en 99 idiomas, agenda citas con equipos comerciales humanos y es capaz de mantener conversaciones contextualizadas incluso en momentos delicados. «Es mucho más que un 'chatbot' para resolver dudas: es un agente, capaz de ejecutar de forma autónoma acciones como agendar citas con un agente humano o realizar llamadas», explica López.

Lo relevante es que DecesosIA es el único proyecto en toda España que ha recibido aprobación de los reguladores para entrar en la nueva cohorte del Sandbox Financiero Español: el espacio controlado de pruebas para soluciones tecnológicas innovadoras aplicables al sistema financiero, auspiciado por el Ministerio de Economía.

Juanmi López y Zuri Pabón asistieron ayer en la sede de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en Madrid, a la firma del protocolo para la participación en el espacio controlado de pruebas. El próximo 1 de diciembre dará comienzo la primera fase del Sandbox, que es de configuración, pruebas, evaluación de conocimientos del agente IA y definición de procesos. La segunda fase empezará el 1 de marzo de 2026 y durará hasta el 31 de mayo, ya con con pruebas con usuarios reales y operaciones supervisadas.

El proyecto ha despertado el interés de las entidades líderes del sector de seguros de decesos, que se han sumado a este programa de pruebas. De esta forma, DecesosIA permitirá a los usuarios contratar seguros con las principales compañías del ramo. La inteligencia artificial funciona como apoyo a los profesionales en la venta de seguros, convirtiéndose en la primera capa de atención, tanto en conversaciones de WhatsApp como de voz, disponible las 24 horas y en más de 50 idiomas sin bajarse ninguna aplicación adicional. «Buscamos recuperar la cercanía y confianza que ofrecía la figura del cobrador de decesos tradicional, garantizando la disponibilidad inmediata todos los días del año», apunta López.

El Sandbox Financiero está pensado para, por un lado, ayudar a los promotores de los proyectos a comprobar si sus iniciativas están alineadas con la normativa vigente y, por el otro, para permitir que las autoridades analicen los efectos potenciales de la implantación de esas soluciones innovadoras e identifiquen posibles mejoras del marco normativo. Durante este programa piloto, la plataforma deberá cumplir exigentes requisitos de transparencia, recordando en todo momento a los usuarios que están interactuando con una inteligencia artificial.

«La IA se lleva los noes»

Cada vez se habla más del impacto negativo que tendrá la inteligencia artificial en los puestos de trabajo de 'cuello blanco'. Juanmi López disiente: «La IA todavía no está lista para reemplazar a ninguna persona. Lo que sí hace, y muy bien, es que las personas sean más productivas. Por eso las empresas que contratan los servicios como los nuestros lo que están haciendo es potenciar a sus equipos, darle las mejores herramientas y, por qué no decirlo, que trabajen más felices», afirma. Su argumento a favor de ello consiste en que su agente de IA asume «las tareas ingratas, como las llamadas a puerta fría, haciendo de filtro para que el profesional hable sólo con personas que están interesadas en contratar un seguro». «Los equipos comerciales que utilizan la plataforma reportan mayor satisfacción laboral al recibir únicamente oportunidades cualificadas, eliminando la frustración de gestionar rechazos constantes. Es muy duro estar continuamente recibiendo noes y con nuestra plataforma esos noes se los lleva la IA y las personas se llevan los síes».

Además, prosigue, «en períodos de alta demanda, las empresas que antes perdían oportunidades por falta de capacidad ahora pueden atender todas las solicitudes». La plataforma de SegurosIA trabaja con entre 20 y 60 agentes de IA simultáneamente, cada uno especializado en subtareas específicas, que funcionan como asistentes de los agentes humanos.

Ronda de inversión en 2026

La empresa fue fundada en 2024 a pulmón por sus fundadores. Últimamente ha dado entrada a los fondos Eoniq y Backfund y a 'business angels' como Juanjo Mostazo en su accionariado. En 2026 planea realizar una ronda de financiación para expandir sus operaciones.