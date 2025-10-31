Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Zuri Pavón y Juanmi López, promotores de SegurosIA. Migue Fernández

Del cobrador de los muertos al agente de IA: una startup malagueña quiere revolucionar el seguro más tradicional

DecesosIA, desarrollado por SegurosIA, es el único proyecto seleccionado para la próxima edición del Sandbox Financiero Español

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:01

María Teresa, la abuela de Juanmi López, trabajó como cobradora de 'los muertos' en El Burgo: ésta una figura que formó parte del paisaje de ... los pueblos y ciudades españolas durante buena parte del siglo XX. Eran agentes que iban de puerta en puerta cobrando la cuota mensual del seguro de decesos. Ha querido la casualidad que su nieto esté liderando un proyecto que se propone revolucionar la póliza más tradicional. «Es el seguro voluntario más contratado en España: más del 50% de la población lo tiene», explica en referencia el cofundador de SegurosIA, una startup fundada en 2024 que quiere revolucionar con la IA la industria de seguros en habla hispana, ofreciendo soluciones específicamente diseñadas para mejorar la productividad de aseguradoras, bancaseguros y corredurías. Él aporta la formación y experiencia en este mundo (es actuario de seguros) y su socio, Zuri Pabón, el conocimiento tecnológico.

