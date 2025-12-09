Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fernando Hardasmal, en uno de los laboratorios de Dekra en Málaga TechPark. Sur

Fernando Hardasmal, vicepresidente ejecutivo de Dekra

«Somos ya más de 450 personas y Málaga siempre es candidata a proyectos nuevos»

Fue uno de los primeros empleados de la antigua Cetecom y hoy es uno de los más altos directivos de la multinacional que la compró hace diez años

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:30

Comenta

Fernando Hardasmal (Málaga, 1967) fue uno de los primeros empleados de Cetecom, aquella startup mitad pública, mitad privada que nació a la vez que el ... propio PTA, en 1992. Su adquisición por parte de la multinacional alemana Dekra, hace diez años, supuso una oportunidad para dar un salto internacional en su trayectoria sin mover su despacho de Málaga. Hoy es vicepresidente ejecutivo de Dekra, a cargo de las líneas de negocio más vanguardistas: ciberseguridad, inteligencia artificial, 'digital trust', equipos médicos o coche conectado.

