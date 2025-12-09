Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Yoca, que pesaba unos 215 kilos, generó problemas con los vecinos. En la imagen, el último día del animal en la casa particular de Carranque. Salas / Archivo

Yoca, el león de Carranque que despertaba a los vecinos con sus rugidos

El animal vivió en una casa particular durante seis años en una jaula construida por su dueño. Fue motivo de quejas y denuncias vecinales aunque su último día se vivió como un acontecimiento en la barriada: nadie quería perderse su despedida

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:14

Comenta

Era apenas un cachorro cuando Yoca llegó a la barriada de Carranque de la mano de la familia de Agustín Jaime Zambrana, allá por la ... década de los 80. Unos amigos le ofrecieron al león tras un exótico viaje y este malagueño decidió adoptarlo como un miembro de la familia: seis años vivió el felino en su casamata desde donde despertaba de madrugada al vecindario con sus fieros rugidos. El animal fue, curiosamente y pese a las quejas vecinales, uno más en la barriada hasta que el 9 de noviembre de 1987 fue trasladado al que por entonces se denominaba al Parque Sanitario Municipal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

