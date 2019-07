Samuel Perea recoge en un libro la historia viva de 103 matriarcas malagueñas Salvador Salas Presentó ayer en la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés su obra 'Málaga cocina emoción', un libro de cocina realizado por el conocido chef malagueño, ferviente investigador de todo lo que rodea el mundo de los fogones FÉLIX LORENZO Jueves, 4 julio 2019, 00:24

Samuel Perea, acompañado por la gerente de la Fundación El Pimpi, Rocío González, y por el periodista y director de Publicaciones de SUR, Pedro Luis Gómez, presentó ayer en la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés su obra 'Málaga cocina emoción', un libro de cocina realizado por el conocido chef malagueño, ferviente investigador de todo lo que rodea el mundo de los fogones. «Ha sido una aventura que me ha llevado a los 103 pueblos de Málaga en busca de 103 matriarcas en el amplio sentido del término, muchas ya cargadas de años pero sobre todo de experiencias, con las que no sólo he compartido misterios de la cocina, sino de la propia vida», como explicó el reconocido cocinero malagueño, que añadió que fue «en busca de recetas tradicionales y me traje una experiencia personal y cultural que me ha marcado como nunca pude imaginar».

Samuel Perea explicó que todo surgió una mañana tomando café con su amigo Pepe Cobos, en El Pimpi. Hablaron del éxito del libro 'Recetas de abuelas vascas', y decidieron hacer lo mismo en Málaga. Un año y un mes de trabajo supuso el reto. Así, el libro, editado por la Fundación El Pimpi con la colaboración de la Diputación Provincial, se ha convertido en una descripción de un viaje emocionante por la provincia malagueña a través de las cocinas de sus abuelas. «He conocido a mujeres maravillosas y he oído sus vivencias, su lucha, su esfuerzo… Con esas mujeres el pasado se hizo. Garantizo que nos dieron el presente que gozamos, pero también el futuro que nos espera», señaló Perea.

Tanto Rocío González como Pedro Luis Gómez glosaron la trayectoria de Samuel Perea, así como el libro 'Málaga cocina emoción', que con la excusa de buscar recetas de cocina se ha convertido en un verdadero tratado antropológico y social, como explicó Pedro Luis Gómez. El libro ha sido realizado en Gráficas Urania, y se puede adquirir a 19,90 euros en El Corte Inglés y las principales librerías de Málaga. Sus beneficios irán a la obra social de la Fundación El Pimpi.