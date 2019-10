Albas y ocasos Del poeta traficante al actor circense: Arthur Rimbaud y Burt Lancaster Burt Lancaster en una escena de la película «El temible burlón» Albas y ocasos Tal día como hoy nacía Arthur Rimbaud, enfant terrible que escandalizó la, por otra parte, escasamente escandalizable sociedad literaria de la época, y moría Burt Lancaster, actor autodidacta cuya secuencia playera junto a Deborah Kerr en 'De aquí a la eternidad' revolucionó todos los estándares eróticos hollywoodenses MARÍA TERESA LEZCANO Domingo, 20 octubre 2019, 00:20

Tal día como hoy nacía Arthur Rimbaud, enfant terrible que escandalizó la, por otra parte, escasamente escandalizable sociedad literaria de la época, y moría Burt Lancaster, actor autodidacta cuya secuencia playera junto a Deborah Kerr en «De aquí a la eternidad» revolucionó todos los estándares eróticos hollywoodenses

Arthur Rimbaud. Del 20-10-1854 al 10-11-1891

Charleville, departamento de las Ardenas, veinte de octubre de 1854. Nace Jean Nicolas Arthur Rimbaud, que tras poetizar su pubertad puso su adolescencia al servicio del simbolismo de Paul Verlaine, quien le acogió, en su casa de París y junto a su esposa (la de Verlaine, que Rimbaud era aún semi imberbe). Comoquiera sin embargo que Arthur cumplió los diecisiete años en brazos del hada verde, también conocida como absenta, y acunado por el hachís, al tiempo que escandalizando con sus actuaciones de enfant terrible la por otra parte escasamente escandalizable sociedad literaria parisina, Verlaine devolvió a provincias a su pupilo, el cual tras unos cuantos meses medio calmado en su hogar ardenés se personó de nuevo en la capital francesa y concretamente en el domicilio de Verlaine. Comienza aquí una tormentosa relación entre los dos poetas, que se fugan juntos a Londres para vivir un infierno de pasión, alcohol y peleas que culmina con Verlaine huyendo a Bruselas, Rimbaud siguiéndole hasta allí, Verlaine disparándole a Rimbaud aunque como estaba verdosamente cegado por el hada etílica de marras sólo le alcanzó en la muñeca, eximente que no evitó una condena a prisión de dos años. Enchironado Verlaine por disparador muñequero, Rimbaud se recluyó en la granja familiar para escribir 'Una temporada en el infierno', tras cuya redacción se marchó a recorrer Europa a pie, y cuando ya estaba cansado de andar se enroló en el ejército colonial neerlandés para visitar Java, donde se apresuró en desertar para regresar a Francia en barco, viajar a continuación a Chipre, establecerse durante un tiempo en Yemen y finalmente independizarse como mercader cuentapropista en Etiopía, donde, amén de mandar definitivamente a la merde a la poesía, amasó una nada desdeñable fortuna como traficante de armas hasta que un carcinoma en una pierna lo devolvió a Francia justo a tiempo para ser amputado pero no lo suficiente para sobrevivir a la enfermedad. Sí sobrevivió sin embargo el sentido visionario de sus obras y la propia figura de Rimbaud como icono de la modernidad vectora de polémicas. C´est fini.

Burt Lancaster. Del 2-11-1913 al 20-10-1994

Ciento cuarenta años después del nacimiento ardenés de Arthur Rimbaud, moría en Los Ángeles Burt Lancaster, con un Oscar de facto en su palmarés cinematográfico y otras tres nominaciones que no culminaron en el codiciado premio de la Academia. Nació Burton Stephen Lancaster en el neoyorquino Harlem oriental, en cuyas calles creció, a falta de otro entretenimiento, haciendo gimnasia; ejercicio que le condujo a la actividad circense en modo acrobático hasta que una lesión de rodilla lo desacrobató sinovialmente y fue entonces cuando probó suerte sobre las tablas de Broadway donde un agente de Hollywood se fijó en él y le consiguió un papel en la película 'Forajidos', junto a Ava Gardner. Actor autodidacta, Lancaster evolucionó de la ruda galanura de sus personajes iniciales al prestigio interpretativo de sus roles posteriores, y de igual manera retozaba con Deborah Kerr en 'De aquí a la eternidad' en la famosa secuencia playera donde ambos se besaban tan apasionadamente tumbados entre las olas que los estándares de la época la calificaron de erótica girando hacia la impudicia, que era condenado a cadena perpetua en 'El hombre de Alcatraz'; mutaba en guerrero nativo americano en 'Apache'; rememoraba su pasado acrobático en 'Trapecio'; se emprincipaba como Fabrizzio Salina en 'El gatopardo', o se deslizaba bajo la piel de un viejo gángster de poca monta en 'Atlantic City' . A medida que fue cumpliendo años, Lancaster renunció progresivamente a las películas de acción para poner su talento al servicio de directores como Visconti y Bertolucci, a la vez que revalidaba sus combates personales, que pasaron de oponerse a la caza de brujas del senador MacCarthy, quien andaba rastreando comunistas hasta debajo de las losas del paseo de la fama, a condenar la Guerra de Vietnam, y de defender los derechos de los homosexuales a implicarse activamente en la lucha contra el sida cuando su amigo Rock Hudson contrajo la enfermedad. Un primer ataque cardíaco en 1979 avisó a Lancaster de que ya estaba más cerca de la eternidad que de aquí, y once años más tarde se convirtió la sospecha en confirmación cuando dos ataques cerebrales y un infarto de miocardio lo derivaron definitivamente al cementerio Westwood Memorial Park, donde tan eternamente comparte ejercicios gimnásticos de ultratumba con Marilyn Monroe, Truman Capote y Janis Joplin, que da gusto verlos o no verlos. O miedo, no sé.