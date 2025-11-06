Plaza de la Constitución años sesenta, cambio de imagen

Tres fotos para una visión triangular de la historia de Málaga. Triangular alude a la operación topográfica que permite levantar el mapa de un lugar. ... En 'Estampas de Málaga. Memoria SUR', el historiador Javier Ramírez sigue este concepto para situar algunas fichas de un posible mapa fotográfico, y casi sentimental, de Málaga. Y lo hace en los tres parámetros de las cámaras fotográficas mecánicas: enfoque, profundidad de campo y tiempo. El resultado: un enfoque personal que escoge y comenta las capas que el tiempo dibuja. Bienvenidos a esta historia visual.

Plaza de la Constitución, obras de remodelación. Enero, 1960

Ampliar Fondo Bienvenido Arenas. Archivo Histórico Fotográfico UMA

Cambio de década y nueva imagen para la plaza. En breve desaparecerá del centro el artefacto metálico llamado popularmente «El sonajero», para ser sustituido por una fuente, recuerdo homenaje de dos anteriores. Retrato de grupo donde aparecen trabajadores de pico y pala, guardias urbanos con salacot, una asistenta doméstica vestida de tal y un nutrido grupo de mirones -entre ellos no hay mujeres- observando el espectáculo que se ofrece gratis. Indicativo también de modernidad: semáforos en la calle Larios. Quedan aún antiguos símbolos que desaparecerán pronto: el Café Suizo, en la semiesquina de calle Santa María y, a él colindante, el estrecho inmueble -solo un balcón por planta y una puerta en la baja- del Café Central; con el tiempo, un único edificio vendría a reemplazarlos rompiendo la estética de la plaza. En la esquina de calle Granada, un anuncio mural da cuenta del próximo partido en La Rosaleda: C.D. Málaga contra Guadix C.F., ambos en tercera división.

Plaza de la Constitución, fuente de las Tres Gitanillas. Mayo, 1960

Ampliar Fondo Bienvenido Arenas. Archivo Histórico Fotográfico UMA

Pieza a pieza se transporta con cuidado hasta su ubicación en el centro de la plaza la obra esculpida en piedra del Torcal de Antequera por Adrián Risueño, según diseño de los arquitectos Fernando Morilla y José Ortega. Una malla compuesta por paneles de cañas entrelazadas impedirá ver su montaje; en un par de meses se desvelará el misterio y en la noche del 11 de julio se inaugurará, con una gran afluencia de público, su iluminación. Quedará allí instalada hasta 2002. Luego, pasará a la plaza de Manuel Alcántara para volver a estar rodeada, como en sus primeros momentos, del tráfico rodado, aunque ahora con mayor intensidad.

Plaza de la Constitución, esquina calle Granada. Junio, 1966

Ampliar Fondo Bienvenido Arenas. Archivo Histórico Fotográfico UMA

Iniciada la segunda mitad de los sesenta, el desarrollismo muestra músculo. El nombre oficial de la plaza es «de José Antonio», aunque hay quien, sotto voce, la llama de la Constitución. La perspectiva desde la calle Larios muestra un frontal de nervios de neón colorista y potente en la noche, índice del nuevo espíritu consumista al que parece invitado un público numeroso. «Cervezas finas», bronceadores, y la promesa de un lujo contenido en «perfumes sin fronteras» y relojes suizos. Y la cartelera cinematográfica, diez cines en un radio de trescientos metros. Las salas compiten con TVE, todavía en blanco y negro, ofreciendo pantalla panorámica y color. En el Astoria, My blood runds cold, traducida al español por Cita trágica, con Troy Donaue. En el margen derecho de la imagen, tras una pantalla de cañas entrelazadas se esconde la construcción de uno de tantos adefesios urbanísticos con que se empieza a «modernizar» la ciudad. En calle Granada, Elisia, la primera tienda dedicada exclusivamente a la venta de música en disco.