Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pepe Ponce, junto a una antigua linotipia en la redacción de SUR Ñito Salas

Pepe Ponce: «Nunca he usado la fotografía para herir ni para engañar»

Su mirada, su cámara y la calle. Así lleva medio siglo: «Me muevo por instinto y prefiero la vida de un barrio antes que a la gente importante»

Ana Pérez-Bryan

Ana Pérez-Bryan

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:47

Comenta

Si sus fotografías pudieran guardarse, ordenarse y consultarse en un archivo, tendríamos la película perfecta de la ciudad y sus personajes del último medio siglo. ... Luce con orgullo el título de veterano, aunque su mirada y su disparo –en él es lo mismo– conservan casi intacta la capacidad de entusiasmarse por el mundo que le rodea. Lo mismo una feria que un paisaje en calma; lo mismo un político de cumbre de primera que un vendedor ambulante de barrio. «Desde siempre me recuerdo con una cámara», dice a la velocidad de un 'clic'. Pepe Ponce, nacido en Álora hace 78 años, también es parte de esa película que en su caso acumula millones de negativos. «¡No los he contado, pero sí, millones! En casa los tengo hasta en el baño», se ríe. La última la ha hecho antes de subir al periódico, con su móvil de última generación; que para eso sus hijos, Pablo y Alejandro Blanes, son también hijos de la Málaga tecnológica y padres de Freepik, una de las joyas de la corona tech. Las de Pepe, ahora, son sus tres nietos, a quienes regala el tiempo que no pudo cuando las obligaciones como maestro de escuela y la pasión «descomunal» por la fotografía lo tenían «todo el día en la calle». De sus inicios en el aula, recuerda los años con niños con necesidades especiales, que fueron los que realmente le enseñaron a «mirar». En las fotos y en la vida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Expertos alertan que Andalucía recibirá las mayores lluvias previstas este domingo: dos provincias en aviso
  2. 2 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  3. 3 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  4. 4 Cae una «entidad bancaria para el narco» que financiaba el tráfico de drogas con detenidos en Málaga
  5. 5 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  6. 6 La Catedral de Málaga abre su belén monumental: estos son los horarios
  7. 7 Lotería Nacional del sábado 29 de noviembre de 2025: ganadores y resultados
  8. 8

    Trump cierra el espacio aéreo de Venezuela y abre la puerta a un ataque inminente
  9. 9 Retiran por salmonella una carne picada de pollo de un conocido supermercado
  10. 10

    Ábalos cede su cuenta de X y se declara inocente: «Lucharé por la verdad y la justicia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pepe Ponce: «Nunca he usado la fotografía para herir ni para engañar»

Pepe Ponce: «Nunca he usado la fotografía para herir ni para engañar»