Del mercado de Mármoles al mercado de Bailén

Tres fotos para una visión triangular de la historia de Málaga. Triangular alude a la operación topográfica que permite levantar el mapa de un lugar. ... En 'Estampas de Málaga. Memoria SUR', el historiador Javier Ramírez sigue este concepto para situar algunas fichas de un posible mapa fotográfico, y casi sentimental, de Málaga. Y lo hace en los tres parámetros de las cámaras fotográficas mecánicas: enfoque, profundidad de campo y tiempo. El resultado: un enfoque personal que escoge y comenta las capas que el tiempo dibuja. Bienvenidos a esta historia visual.

Mercado de Mármoles, inauguración. Septiembre, 1948

Ampliar Fondo Bienvenido Arenas. Archivo Histórico Fotográfico UMA

Día festivo aquel 9 de septiembre. Quienes miran a cámara coinciden en mostrar alegría. Sin embargo, resulta extraño que en el momento inaugural los puestos no ofrezcan ningún producto, el nuevo mercado solo avanza la promesa. Al público le queda compartir la esperanza y el deseo en unos años caracterizados por la carencia, los alimentos básicos se compran con cartilla de racionamiento. Aun así, nadie imagina que al nuevo y espléndido establecimiento le espere tan corto futuro, no llegará a cumplir veinte años. El proyecto de su construcción es inmediato al término de la Guerra Civil, cuando el Régimen denotaba cierto optimismo triunfalista al contar con el apoyo de los fascismos paralelos en auge. Un primer proyecto firmado, según la prosopopeya de la época, en el Segundo Año Triunfal (1938) quedará sobre plano. La obra que se realiza diez años más tarde, de singular estética, encaja armónicamente con el entorno urbano. En el punto de fuga de la fotografía, la entrada al mercado por la calle Carril y el primer edificio, dos plantas, de la acera de números pares. Al otro extremo de la alargada nave, una portada idéntica se abre en la Acera del Campillo, actual avenida de Barcelona.

Mercado de Mármoles. Julio,1964

Ampliar Fondo Bienvenido Arenas. Archivo Histórico Fotográfico UMA

En los primeros años sesenta, el mercado muestra claras señas de deterioro, síntoma que anuncian su desaparición (1966), muy a pesar de su singularidad. Equilibrio, luz y aire parecen jugar con gracia en esta premonitoria, y desaparecida, muestra de minimalismo arquitectónico a la que solo nos podemos acercar a través de la fotografía. Según M. Inmaculada Hurtado Suárez (Arquitectura, ciudad y territorio en Málaga. 1900-2011) el diseño del Mercado de Mármoles podría atribuirse a Eduardo Esteve Monasterio, arquitecto municipal del momento, que también participó en la construcción del Mercado de Salamanca (1925), obra de Daniel Rubio. No conocemos las causas de su derribo. Podría ahora aventurarse que la distribución de los puestos en una única nave no era la más adecuada; que la solución arquitectónica tampoco lo era; que, en plena autarquía, los materiales empleados no ofrecían fiabilidad… O que especular con el solar resultante del derribo era más lucrativo. Las fotografías del momento sugieren que el mercado se había quedado pequeño. Los puestos de verdura se arremolinan junto a la entrada por Acera del Campillo (hoy, avenida de Barcelona) y otras, del mismo reportaje, muestran similar abundancia de público y tenderetes ambulantes en ambos lados de la calle.

Plaza de Bailén. Junio,1961

Ampliar Fondo Bienvenido Arenas. Archivo Histórico Fotográfico UMA

La palabra expendeduría suena a estanco. Si se acompaña de «carne de caballo» el término evidencia la sujeción de la comercialización de este producto a un régimen normativo diferenciado. Con ser este el letrero publicitario que, algo alejado del Mercado de Mármoles, destaca en las fachadas que encierran este espacio urbano, lo que sorprende es el aspecto del lugar. La regular altura de los edificios que configuran la plaza y la inmediata calle de Bailén no parecen tener relación alguna con lo que hoy conocemos. También resultan algo ajenos a nuestra interpretación de este espacio la vespa con sidecar que circula por la Acera del Campillo. Tampoco el aspecto terrizo de la calle de la derecha parece merecer el tratamiento de respeto que la Historia da al personaje, apeando el don a D. Pelayo. Este pretérito deja de ser pluscuamperfecto en muy poco tiempo. Doce meses después, la triangular placeta se verá remodelada y contará con jardincillos y una fuente iluminada en la noche. Además, el Mercado de Bailén, que viene a sustituir al de Mármoles, se inaugurarán cuatro años más tarde. El desarrollismo urbano que viene a cambiar por completo la fisonomía del lugar es otra historia.