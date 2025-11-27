Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Estampas de Málaga. Memoria SUR

Del mercado de Mármoles al mercado de Bailén

Javier Ramírez

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:28

Comenta

Tres fotos para una visión triangular de la historia de Málaga. Triangular alude a la operación topográfica que permite levantar el mapa de un lugar. ... En 'Estampas de Málaga. Memoria SUR', el historiador Javier Ramírez sigue este concepto para situar algunas fichas de un posible mapa fotográfico, y casi sentimental, de Málaga. Y lo hace en los tres parámetros de las cámaras fotográficas mecánicas: enfoque, profundidad de campo y tiempo. El resultado: un enfoque personal que escoge y comenta las capas que el tiempo dibuja. Bienvenidos a esta historia visual.

