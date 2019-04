Del rey intermitente al dictador satirizado Benito Mussolini. Albas y ocasos Tal día como hoy nacía Eduardo IV de Inglaterra, que ejercería intermitentemente de rey de Inglaterra, y moría Benito Mussolini, fusilado por unos partisanos de la Brigada Garibaldi MARÍA TERESA LEZCANO Domingo, 28 abril 2019, 00:07

Eduardo IV de Inglaterra 28-4-1442---- 9-4-1483

Veintiocho de abril de 1442. Nace, en la normanda ciudad de Ruan, el primogénito de Enrique IV de Inglaterra, Eduardo, quien tras la muerte del progenitor se convierte en jefe de la Casa de York, enfrentándose, no a la Casa de Jabugo sino a la de Lancaster para hacerse con la corona de Inglaterra, la cual consiguió con la ayuda de Richard Neville, decimosexto conde de Warwick también apodado como «El hacedor de reyes».

A Warwick sin embargo lo que más le gustaba en el mundo, una vez colocado el rey en su trono, era gobernar él mismo mediante soberano interpuesto y, ya que Eduardo no se prestaba a ejercer de muñeco de ventriloquía en manos del conde, éste se fue a buscar al hermano de Eduardo, de nombre Jorge y de oficio Duque de Clarence, y ambos le declararon la guerra al rey titular, que primero fue derrotado y depuesto de sus funciones, después ganó una batalla y le fue recolocada la corona, para acto seguido ser nuevamente descoronado y, tras la derrota definitiva de los Lancaster, re-recoronado, mientras al hermano mayestáticamente vindicativo lo encerraban en la Torre de Londres, donde fue ejecutado privadamente mediante el interesante método de ahogarlo en una cuba de vino dulce de Madeira, se presupone que en la Torre de Londres escaseaba el agua.

Ya amadeirado el aspirante a rey y finiquitada la Guerra de las Rosas, a Eduardo IV no quedaba quien le tosiera, ya que el único rival superviviente, Enrique Tudor, vivía en el exilio, con lo cual Eduardo, a todas luces adicto ya a la adrenalina bélica, empezó a aburrirse más que soberanamente, hastío existencial que palió momentáneamente declarándole la guerra a Francia y favoreciendo un cambio de cabeza coronada escocesa, y en estos y otros entretenimientos se hallaba cuando lo mató la cuaresma del año 1483, se desconoce si por exceso de ayuno o por falta de beligerancia adrenalínica.

Le sucedió su hijo de doce años, Eduardo V, que duró menos que un Duque de Clarence en una cuba de Madeira ya que su lord protector y tío, Ricardo III, le birló ladinamente la corona antes de ser él mismo descoronado por el Enrique Tudor que ya había regresado del exilio. Un no parar reinante.

Benito Mussolini 29-7-1883----28-4-1945

Quinientos tres años antes del nacimiento ruanés de Eduardo IV moría, en la aldea italiana de Giulino di Mezzegra, Benito Almilcare Andrea Mussolini. Antes de ser fusilado, junto a su amante Clara Petacci, por un grupo de partisanos, Mussolini, también conocido como «el Duce», buscó y encontró el poder hasta debajo de las piedras de la Vía Apia: tras ser expulsado del Partido Socialista Italiano por mantener posturas nacionalistas irredentistas contrarias al internacionalismo de los principales lideres socialistas, Benito fundó el Partido Nacional Fascista y desfiló junto a sus «Camisas negras» por Milán con el objetivo de notificar popularmente que había llegado para no marcharse, tras lo cual reunió por primera vez el Gran Consejo del Fascismo, el cual, como subraya su nombre, era un grupo que se reunía para totalitarizar y antidemocratizar a conciencia, aludiendo con su etimología a la autoridad de los antiguos magistrados romanos y exaltando con su ideología la Patria y la Raza, y tiro porque me toca y me cuento veinte y me como a otros tantos judíos, homosexuales y gitanos, que tanto monta monta tanto.

Tras disolver el parlamento y asumir el mando extremo del estado, Mussolini firmó con Alemania el Pacto de Acero, acuerdo político-militar con Alemania que tras el ingreso en la alianza de Japón se convertiría en El Eje y, ya segundamundialmente guerrero se fue el Duce a engullir la Península Balcánica y el Cuerno de África mientras su colega Adolf hacía lo propio con Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia. Fue la inminente invasión aliada de la República Social Italiana, ya en 1945, la que le pondría pies en polvorosa para intentar llegar a Suiza en un convoy alemán, aunque un grupo de partisanos de la Brigada Garibaldi lo detuvo y, tras el fusilamiento por orden del Comité de Liberación Nacional a través de su portavoz, el futuro presidente de la República Sandro Pertini, los cuerpos fueron llevados a Milán, donde los colgaron boca abajo en la plaza Loreto para confirmar públicamente la muerte de Mussolini, cuya figura ya había quedado satirizada cinco años antes por Charles Chaplin en «El gran dictador» bajo el nombre de Benzino Napaloni. «Alla mattina appena alzata/ O bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao...».