«Si se hunde económicamente el Puerto de Málaga, se hunde la ciudad»

El doctor en Historia, investigador y académico Francisco Cabrera acaba de presentar su último libro ' De un Puerto, una ciudad. Ingenieros y militares, arquitectos y ... marinos en las obras malagueñas' en lo que supone el colofón a los distintos actos relacionados con los 150 años de la Junta del Puerto de Málaga, que se cumplieron en 2024. De nuevo plasma sus inmensos conocimientos sobre el recinto portuario en un libro en el que incluye novedades sobre proyectos no conocidos, fallidos, así como los hombres que los llevaron a cabo llegados desde muy distintos lugares. 358 páginas en las que se combina información técnica-histórica con algunos detalles artísticos y literarios de tres hijos predilectos de la ciudad como son Pepe Bornoy, Jaime Pimentel y María Victoria Atencia, que el autor ha querido añadir. Se trata de «un recorrido casi cronológico a lo largo de cuatro siglos por quienes ayer y hoy proyectaron, trabajaron e hicieron los muelles malacitanos».

-¿Qué se va a encontrar el lector en este nuevo libro sobre el puerto?

-Pues un recorrido por la historia de los muelles de Málaga desde sus inicios hasta nuestros días, convertido en puerto. Los proyectos, las personas que los llevaron a cabo, las distintas remodelaciones. Por ejemplo, hay autores que hablan de muelles en Málaga en tiempos fenicios, y en época romana… Eso no eran muelles, era más bien un embarcadero porque las naves entonces no tenían calado. La necesidad de hacer primeros muelles en Málaga se ponen de manifiesto tras la toma de ciudad por los Reyes Católicos, pero la falta de dinero y la situación de la guerra en Granada, no permitieron que se hicieran. Podemos hablar de muelles a partir del siglo XVI. El primero que se construyó lo hizo un ingeniero vasco llamado Juan de Guilisasti, que además era analfabeto. Su proyecto está en el archivo de Simancas y se puede comprobar que no lo firmó, dada su condición. Ese muelle nace en Puerta del Mar, donde está el aparcamiento de la Plaza de La Marina. Fue un fracaso porque estaba muy cerca del Guadalmedina y cada vez que había una inundación se llenaba de material que arrastraba el río y hacía que el muelle no sirviera. Fue a partir de 1586 cuando Felipe II, se da cuenta de la imperiosa necesidad de un puerto en Málaga. Y entre todo ese devenir del puerto, también se cuentan en el libro las distintas fortificaciones que se van haciendo y obras relacionadas con el mismo.

El libro Título: `De un puerto, una ciudad. Ingenieros y militares, arquitectos y marinos en las obras malagueñas

Autor: Francisco Cabrera

Edita: Autoridad Portuaria de Málaga.

Depósito Legal: MA-561-2025

-¿Cuándo podemos considerar entonces que Málaga ya tiene un puerto como tal?

-El 3 de enero de 1588 se iniciaron las obras del proyecto que encargó Felipe II a un ingeniero llegado de Nápoles, Fabio Bursoto, que había adquirido fama en la construcción durante diecisiete años del muelle de Palermo. Pero por diversas vicisitudes (entre otras la necesidad de arreglar antes el Guadalmedina) todo avanzaba de forma muy lenta. Y llegaron varios ingenieros para ir avanzando en el mismo. Pero habría que esperar al siglo XVIII para ya hablar de puerto como tal. En 1716 llega a Málaga el ingeniero de origen flamenco Bartolomé Thurus. El realizó un proyecto que se le envió la Corte y ya en abril de 1718 se echaba a la mar la primera piedra en el muelle de levante. A su muerte en 1721, el proyecto recayó en el ingeniero general Jorge Próspero Verbóm. Surgen entonces las diferentes ideas entre el puerto cerrado que proponía Thurus frente a un puerto abierto, que supondría bastante menor coste, y que ya plantearía Verbóm al hacerse cargo del proyecto. Durante los años siguientes y sucesivos proyectos el debate sería si puerto cerrado o puerto abierto.

-Y en el transcurrir de los años, ¿cómo acabó la cosa?

-En 1876 (por un encargo de la Junta del Puerto, constituida en 1874), Rafael Yagüe, ingeniero de Caminos, terminaba el encargo de ampliación y mejora del puerto de Málaga. Se consideraba que lo que ya había no valía. Entonces los muelles solo permitían el atraque de naves de escaso calado al tener un escaso fondo. Digamos es el colofón final de esa etapa. Las obras empezaron en 1879.

-¿De los muchos personajes que menciona en el libro entre ingenieros, militares, arquitectos y marinos, ¿cuál destacaría si tuviera que elegir solo a uno?

- Creo que el autor del proyecto del puerto actual, Francisco Merino Ruiz de Gordejuela. Ese sería, digamos, el gran nombre. Ingeniero de Caminos, fue nombrado Presidente de la Autoridad Portuaria y bajo su mandato se terminó en el año 1997 el Plan Especial del Puerto, elaborado por la Dirección General de Puertos del Estado. El era la cabeza visible porque era el presidente de la Autoridad Portuaria, pero con él trabajaron muy bien numerosos arquitectos.

-Y cómo ha vivido usted la transformación del puerto de Málaga en todos estos años concebido ya en una parte como puerto turístico?

-Evidentemente, el puerto ha experimentado un crecimiento y una transformación importante. Inicialmente, durante siglos, fue un puerto esencialmente militar durante siglos. Después, un puerto económico. Incluso en el siglo XVIII hay momentos en los que el puerto de Málaga es el más importante de todo el Mediterráneo por encima de Barcelona. El comercio del vino tuvo mucho que ver con eso.

Después hay un aspecto también reseñable, que su vertiente como puerto sanitario. Había un terror horrible a lo que le llamaban las pestes y había que evitar los contagios venidos de fuera. Había una barca que se llamaba la barca de salud, que se acercaba al costal del barco y le pedía la patente de sanidad. Llevaba un médico, un ingeniero, un diputado de navío y un escribano. Si la patente de sanidad venía de un puerto con contagio, se le echaba.

En la obra se pueden encontrar reproducciones de documentación original encontrada en archivos de todo el mundo

A partir del siglo XIX el puerto ya fue se va perdiendo ese carácter militar, pero sigue teniendo una importancia vital desde un punto de vista logístico porque Málaga sigue estando donde está. En el siglo XX la función principal ya es comercial. Y eso que durante la crisis finisecular del XIX,-provocada por la filoxera y el proceso descapitalización de la industria-, económicamente el puerto de Málaga se hundió y cuando se hunde económicamente el puerto, también se hunde la ciudad. Eso es una constante a lo largo del tiempo que cuando estudias el puerto te das cuenta. No hay que olvidar, que estamos en un mundo globalizado.

Posteriormente, hubo ejercicios económicos en el puerto donde más del 90% de los ingresos venían de impuestos del petróleo. ¿Y qué pasó? Que en agosto del año 2000, el último petrolero del puerto de Málaga zarpa y ya no vuelve. La refinería y los oleoductos se trasladan a Cartagena.

Evidentemente, la economía del puerto se ha transformado dentro de una evolución lógica. Hay un importante tráfico de cruceros, de contenedores y en el futuro llegará con el puerto deportivo de San Andrés y el muelle 4. A mí, particularmente, no me gusta tanto crucero, tanto turista que hace que en ocasiones no se pueda andar por el centro. Pero sin duda, eso es dinero que entra en la ciudad. Ahora no hay visos de un cambio de actividad, pero creo que el puerto está ahora en un momento dulce y seguirá transformándose cuando tengamos el nuevo puerto deportivo de San Andrés.