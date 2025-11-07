Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francisco Cabrera

«Si se hunde económicamente el Puerto de Málaga, se hunde la ciudad»

Francisco Cabrera narra en su último libro la historia de la evolución del recinto portuario centrado en sus proyectos y personajes vitales para su desarrollo con motivo de los 150 años de la Junta del Puerto

Luis Moret

Luis Moret

Málaga

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

El doctor en Historia, investigador y académico Francisco Cabrera acaba de presentar su último libro ' De un Puerto, una ciudad. Ingenieros y militares, arquitectos y ... marinos en las obras malagueñas' en lo que supone el colofón a los distintos actos relacionados con los 150 años de la Junta del Puerto de Málaga, que se cumplieron en 2024. De nuevo plasma sus inmensos conocimientos sobre el recinto portuario en un libro en el que incluye novedades sobre proyectos no conocidos, fallidos, así como los hombres que los llevaron a cabo llegados desde muy distintos lugares. 358 páginas en las que se combina información técnica-histórica con algunos detalles artísticos y literarios de tres hijos predilectos de la ciudad como son Pepe Bornoy, Jaime Pimentel y María Victoria Atencia, que el autor ha querido añadir. Se trata de «un recorrido casi cronológico a lo largo de cuatro siglos por quienes ayer y hoy proyectaron, trabajaron e hicieron los muelles malacitanos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  4. 4 Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita%u2026»
  5. 5 El corte total de Eugenio Gross para la obra del metro de Málaga ya tiene fecha
  6. 6

    Uno de cada cuatro malagueños está en riesgo de sufrir un ictus
  7. 7 Estas son las fechas y los requisitos para poder optar a 253 VPO de alquiler en Málaga
  8. 8 Plaza de la Constitución años sesenta, cambio de imagen
  9. 9 Tirotean a un hombre y la Policía lo encuentra en Marbella con una bala en la rodilla
  10. 10 Fallece Ángel de la Riva, alma máter del golf provincial en Málaga y figura clave en su desarrollo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Si se hunde económicamente el Puerto de Málaga, se hunde la ciudad»

«Si se hunde económicamente el Puerto de Málaga, se hunde la ciudad»