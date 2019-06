Una historia de la Málaga que fue: El oficio de «A cuarto el pun»

Hoy nos acercamos a una Málaga que fue hace ya varios siglos. Una ciudad cosmopolita, mercantil y marinera que vivía de y para el tráfico de sus muelles. Un tráfico intenso, con un permanente trajín de tripulaciones que nos llegaban de Liorna o de Palermo, pilotos de Marsella o de Amberes, frailes y artesanos, clérigos y labriegos, pedigüeños y meretrices, soldados de paso hacia los Presidios y penados con el mismo destino: todos esperando al «barco de cruzada» que les llevara a Melilla o Alhucemas. Y navíos de todas las banderas que atracaban en un puerto que era, y sigue siendo, el trabajo de muchas familias que, hasta la irrupción de la filoxera y la pérdida de las ferrerías, obtenían el sustento en la actividad de sus muelles.

Tenía aquella Málaga una estructura social de Antiguo Régimen (nobleza, clero y pueblo), en la cual los grupos artesanales se unían en asociaciones gremiales para mejor proteger sus derechos. Nadie sabe más de eso que nuestro querido amigo y colega el Dr. Villas Tinoco, que ya publicó hace años un detenido estudio: manual imprescindible para conocer el funcionamiento de una ciudad de hace trescientos años. Ahí podemos encontrar a los olleros y tinajeros, alpargateros, peluqueros, carpinteros, zapateros, talabarteros, silleros, pañeros, sastres, esparteros, confiteros y pasteleros, herreros y cerrajeros … y un sinfín de trabajadores que preservaban sus quehaceres diarios gracias a estas organizaciones, siempre vigilantes de que se cumplieran las ordenanzas reguladoras.

El Puerto de Málaga a fines del siglo XIX. / Enrique Florido. Autoridad Portuaria de Málaga.

Y también estaban los relacionados con la mar, como los tapabotas de playa, barrileros y toneleros, patrones, armadores, pescadores y palanquines.

Charranes y marineros sobre la playa. / G. Doré.

También había otros «oficios marineros» igualmente afines, aunque menos dignos de ser contados como era el caso del «charrán de playa»: un mafioso de faca al cinto, fanfarrón indiscutido e indiscutible, de lengua ligera y pronto de mano que cobraba el «barato» a los pobres pescadores. Unos pescadores que trabajaban todas las madrugadas buscando en la mar el sustento de su gente. Un impuesto revolucionario más de los que tantos ejemplos tenemos en nuestra historia, ante la tolerante mirada de quienes tenían la responsabilidad de impedirlo.

Evidentemente, trabajos como estos no podían estar regulados por las ordenanzas municipales. Antes bien, hubo algunos que por su propia naturaleza irían más «por libre», imposibles de someterse a la vigilancia del Ayuntamiento. Veamos uno especialmente curioso que nos mueve, como poco, a una sonrisa.

El Perchel visto desde el Guadalmedina en el siglo XIX / SUR

Ha muchos años, había en nuestra ciudad un «oficio» del que aparecen escasas referencias y siempre en fuentes secundarias o indirectas. Era el denominado por el vulgo «A cuarto el pun»: esto es el cuarto de real que el paisano de turno había de entregar al dueño por el servicio que este le prestaba. En cualquier caso, ya verán ustedes las «escasas» habilidades que se le demandaba al «maestro» oficiante para su ejercicio profesional y la poca consistencia de las «materias» —subrayo esto último—, sobre las que habría de examinarse. Y es que, los dignos ejercientes de trabajo tan peculiar paseaban su cuerpo y su capa —subrayo también lo de la capa—, por las calles de la ciudad con singular garbo y estilo.

Todo ello en una Málaga que entonces carecía de letrinas públicas en donde nuestros visitantes pudieran atender las digamos ... «perentorias necesidades y urgentes aprietos» que les surgieran en el diario trajinar. Por tal motivo, un avispado ciudadano alquilaba la amplia y negra capa dieciochesca a los que así se lo requerían. Y sobre la naturaleza y contenido del pun, no se inquieten que ahora se lo explico.

Una vez desplazado hacia el cercano Guadalmedina el sujeto de la urgencia, este se envolvía con aquella procediendo a agacharse y dejando caer, oculto de malévolas miradas por la capa en cuestión, el consabido y oloroso «pun» (que a estas alturas del relato ya sabrán ustedes de lo que estamos hablando), después de haber pagado al dueño de la prenda los ocho maravedíes estipulados.

Y resulta que, hace años y en mis largas horas de archivo, «me encontré» con un parroquiano que fue acometido cerca de Puerta Nueva por fuertes dolores de vientre, los cuales le obligaban a apretarse duramente la tripa con ambas manos. Aceleró el pobre hombre el paso camino de su mesón mientras que la diarrea arreciaba, pasando el aceleramiento a auténtica carrera y comprobando apesadumbrado que, por más que corriera, no iba a llegar a tiempo de ..., bueno, de eso. Por esta razón, cuando vislumbró de lejos «A cuarto el pun», vio el cielo abierto, alzando una mano —con la otra no podía—, y requiriendo vehementemente sus servicios con el hilo de voz que le quedaba.

Como la proximidad del río era manifiesta, corrieron tanto el poseedor del «pun» como el arrendador de la capa buscando un rincón propicio al otro lado de los muros del Guadalmedina, tras lo cual, después de envolverse con aquella, dejó caer el primero una magnífica y descomunal muestra de su humana existencia. Respiró el sujeto de las apreturas con el lógico alivio, levantándose acto seguido y devolviendo la capa a su dueño, el cual fue a ponérsela volteando la prenda al uso y costumbre de la época.

Entonces vino el problema: debido a las prisas, el demandante y sudoroso parroquiano sujeto de las descritas apreturas no había dispuesto el trapo de forma suficientemente adecuada. Con lo cual, tan generosa y escatológica muestra fue a caer encima del manto y no del río. Así que, una vez volteada la prenda por su dueño con el vigor acostumbrado, hubo plasta, con perdón, que alcanzó hasta cerca de Calahorra.

Llegaron a las manos, la gente se arremolinaba (alguno limpiándose no sabemos qué, aunque lo suponemos) y finalmente, según nos dicen los documentos, tuvieron que intervenir los alguaciles que no sin esfuerzo bajaron los ánimos a tirios y a troyanos (el olor y otras cosas, imposibles de bajar). Y llegados a este punto siempre me he preguntado cómo estaría tan noble y delicada prenda —ejemplo del decoro y alcurnia de tanto hijosdalgo español—, al terminar su jornada laboral: «Cosas veredes,» que decía Mío Cid.

Algún día les hablaré de otro oficio también hoy desaparecido, como el que ejercía con exquisito celo y dedicación aquel «ejecutor de la justicia» que desde Málaga salió huyendo camino de Córdoba en 1757 sin el preceptivo permiso del Ayuntamiento, lo cual se consideraba delito al ser funcionario municipal. Envió el gobernador el correspondiente exhorto a la capital califal para su arresto y vuelta a la ciudad malagueña. Enterado el verdugo de aquí que los alguaciles de allí le estaban buscando, se excusó vehementemente en una carta a nuestro cabildo «pidiendo perdón por sus grandes yerros, habiendo faltado a su obligación, … oprimido del rigoroso carácter natural de su mujer».

Investigado el caso entre los vecinos referente al talante de la parienta, estos confesaron que el pobre verdugo —que por razón de su oficio debía ser un armario de seis puertas—, recibía de la susodicha unas palizas de muerte. Así que harto de tales muestras de cariño, y tras el último «achuchón» de su santa, cogió a la mula, que le trataba mejor que su mujer, y se fue a Córdoba donde tenía unos familiares. Les confieso que indagué intrigado en las capitulares sobre la envergadura de la señora sin el menor resultado, como tampoco averigüé si finalmente el verdugo volvió a Málaga a cumplir con sus obligaciones, o bien el susodicho y su mula siguieron diligentes camino de Logroño.

Cosas de la Historia, que lejos de ser un pestiño encierra enseñanzas divertidas y notables de una ciudad que, como la nuestra, también se mereció que nos cantara Vicente Aleixandre en su extraordinaria Ciudad del Paraíso, en un poema tan eterno como nuestra centenaria Catedral o la Alcazaba mora y cristiana: «Siempre te ven mis ojos, ciudad de mis días marinos». Y eso mismo nos pasa a más de uno. Hasta otro día, si Dios quiere y la hospitalidad de SUR persiste en acogerno