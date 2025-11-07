Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Fuente de las Tres Gracias, en su emplazamiento original de la plaza de la Constitución archivo municipal

La fuente de las Tres Gracias (o las Tres Ninfas) que no representa ni a diosas ni a ninfas

Ubicada en la plaza del General Torrijos, sus figuras fueron modeladas en Francia y representan tres ríos del país vecino: el Sena, el Marne y el Yonne

Ana Pérez-Bryan

Ana Pérez-Bryan

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:13

Muchos dirán que es la más reconocible de entre todas las fuentes que adornan la ciudad. Otros, que es la más fotografiada. O la más ... bella. Pero probablemente a la mayoría se le escape cuál es el verdadero significado de las tres esculturas que le dan nombre a este conjunto histórico: la Fuente de las Tres Gracias (en algunos documentos también conocida como la Fuente de las Tres Ninfas), inaugurada el 26 de mayo de 1880 en la plaza de la Constitución -antes, plaza de las Cuatro Calles-, es, de hecho, una de las más simbólicas de cuantas se atesoran en el patrimonio artístico de la ciudad, y su historia, además, es de las más curiosas.

