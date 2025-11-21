Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Edición 21 de noviembre de 1963

El día que la leche de Colema llegó a las tiendas de Málaga

Fue la primera empresa en servir leche embotellada en la ciudad que comenzó a distribuir a través de 52 lecherías, cinco supermercados y siete comercios

SUR

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:36

«Desde hoy podrá adquirir leche pasteurizada Colema, con toda su grasa, en botellas precintadas, con garantía absoluta de higiene y pureza». Así rezaba el ... anuncio publicado en SUR en su edición del jueves 21 de noviembre de 1963. La central lechera de Málaga Colema (Comercial Lechera de Málaga) desde sus instalaciones de la Carretera de Cádiz, se convertía en la primera empresa en servir leche embotellada en la ciudad que comenzó a distribuir a través de 52 lecherías, cinco supermercados y siete tiendas.

