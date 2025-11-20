En el curso del Arroyo del Cuarto, hace setenta años

En la primera semana de noviembre se han cumplido setenta años de la producción de las dos imágenes que siguen. Pertenecen al segundo gran reportaje ... que Foto Arenas realiza -por encargo del Gobierno Civil de Málaga- para levantar acta fotográfica de las inundaciones que asolaron la ciudad los días 29 y 30 de octubre de 1955.

El primero, llevado a cabo el mismo día 30, dio lugar a un álbum de 65 fotografías que resume el alcance de la tragedia. Plaza de José Antonio, Alameda del Generalísimo, Arroyo de los Ángeles, río Guadalmedina, Huelin, La Caleta, Sanatorio 18 de Julio, Vega del Guadalhorce, Carretera de Cádiz, Azucarera Hispania, Campanillas, y las calles de Larios, Martínez, Antonio Baena, Victoria y Mármoles, son los pies de algunas de esas fotos.

El mayor número de imágenes de este breviario visual corresponde a Arroyo del Cuarto, con trece fotos tomadas en el propio arroyo y dos más que, con el título Evacuados en la Casa Cuna, muestran niños y personas adultas, arracimadas sobre un suelo cubierto de paja, alojadas en las instalaciones de Diputación Provincial, en calle Ollerías. El segundo reportaje, al que pertenece esta fotografía, viene a ser parte del catálogo de daños realizado una vez pasado el turbión.

1955, primera semana de noviembre

Fondo Bienvenido Arenas. Archivo Histórico Fotográfico UMA

Arroyo del Cuarto tras los aguaceros de 29 y 30 de octubre. Chabolas en la rivera del arroyo afectas por las inundaciones; vista en el eje SE-NO. Al fondo, casas del entorno del Camino de Antequera y cuerpo superior de la Residencia Sanitaria Carlos Haya, inaugurada en abril del año siguiente.

1955, primera semana de noviembre

El espacio que recoge la imagen se corresponde actualmente con la avenida Ingeniero de la Torre Prados.

Fondo Bienvenido Arenas. Archivo Histórico Fotográfico UMA

En esta instantánea, el fotógrafo encuadra en primer plano montones de lana de colchones y almohadas puestos a secar al sol. El plano medio recoge el intento de recuperación de las frágiles viviendas; un esfuerzo que en poco tiempo resultará baldío: tres años más tarde, el 4 de diciembre de 1958, otro temporal de lluvias de dimensiones igualmente catastróficas se llevará por delante la casi totalidad de las casas instaladas en las márgenes del arroyo. La situación adquiere tal grado de desolación que las autoridades gubernamentales deciden construir, con carácter de extrema urgencia, un nuevo núcleo poblacional, la Barriada 4 de Diciembre, para allí alojar a damnificados del Arroyo del Cuarto y otras zonas de infraviviendas también dañadas por el inclemente clima. De diciembre del 1958 son las tan publicitadas fotos del ministro de la Vivienda, Emilio Lamo de Espinosa, que había sido gobernador Civil de Málaga, del alcalde García Grana y del gobernador del momento, Antonio Rodríguez Acosta, derribando a los mandos de un buldócer los restos de las chabolas. Al fondo de la imagen se dibuja el singular perfil de las instalaciones de la Fábrica de Gas. Entre esta factoría y las casas del segundo plano de la imagen hay que situar, en el plano actual, el puente y la avenida de las Américas, construida sobre la bóveda que ahora cubre el arroyo.

Instalaciones de la Fábrica de Gas. Marzo, 1968

Fondo Bienvenido Arenas. Archivo Histórico Fotográfico UMA

Primer plano de la estructura que, a lo lejos, se insinuaba en la fotografía anterior, y postreros momentos de esta extraña figura en el horizonte malagueño. En el último tramo y en la última curva de su recorrido antes de llegar al mar, cerca de la desembocadura del Guadalmedina, el Arroyo del Cuarto dejaba a su derecha las instalaciones de la factoría productora del llamado «gas ciudad». Su instalación primitiva, en los albores de la segunda mitad del siglo XIX, tenía como finalidad la «fabricación de gas para alumbrado público». La empresa deja de prestar esa función en la primera década del XX cuando se generaliza el empleo de la electricidad en el alumbrado. Desde entonces, el gas se emplea en hogares de la capital de un cierto nivel económico. La planta industrial, nota característica del paisaje urbano en el espacio fabril del entorno de la estación del ferrocarril a lo largo de más de un siglo, está a punto de transfigurar su silueta en el momento en que se toma esta fotografía (marzo 1968). La sustitución de la hulla por derivados del petróleo para producir gas, harán desaparecer la estructura, hornos y chimeneas que aquí vemos. La fábrica desaparece de este lugar en 1994