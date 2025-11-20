Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Borrar
En el curso del Arroyo del Cuarto, hace setenta años

Javier Ramírez

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:27

En la primera semana de noviembre se han cumplido setenta años de la producción de las dos imágenes que siguen. Pertenecen al segundo gran reportaje ... que Foto Arenas realiza -por encargo del Gobierno Civil de Málaga- para levantar acta fotográfica de las inundaciones que asolaron la ciudad los días 29 y 30 de octubre de 1955.

