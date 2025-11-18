Así contó la prensa de la época la boda de la maharaní Anita Delgado: a las cuatro de la mañana y «envuelta en fuego»

El 28 de enero de 1908 quedará grabado a fuego en las crónicas de prensa de una época en la que la inmediatez y el ... detalle de las redes sociales sonaban a ciencia ficción pero que llevaba al día la cuenta de cuantos acontecimientos pudieran provocar el delirio de sus lectores. La boda de Anita Delgado, la modesta bailarina malagueña que en un golpe de suerte se cruzó en el camino del exótico marajá de Kapurthala, Jagatjit Sing, fue uno de ellos.

La historia, repleta de giros del destino, tenía todos los ingredientes para convertirse en el 'cuento de hadas' de la prensa europea de principios de siglo: el origen modesto de la novia, una trayectoria llena de claroscuros en cafés de Málaga y Madrid, un encuentro fortuito, una diferencia de edad considerable y, a pesar de todo, el flechazo con el príncipe de un reino tan lejano que la mayoría ni siquiera sabía ubicar en el mapa.

De la historia de Anita Delgado se ha contado casi todo, pero algunas crónicas aún desvelan detalles poco conocidos del día de la boda en Kapurthala. Más allá de los extensos reportajes que se publicaron en las semanas posteriores al enlace, existe uno que vio la luz en julio de 1949, unas décadas después del enlace, con motivo de la muerte del marajá. La pieza, firmada por el conocido escritor y periodista José Montero Alonso, resulta excepcional no sólo por la riqueza en los detalles, sino porque surge del testimonio y los recuerdos de la mismísima maharaní. «Hace unos años yo escuché a Anita Delgado en su casa de Málaga, en una estancia llena de recuerdos orientales, la evocación de aquellas horas de la boda. Era como una leyenda exótica y fascinadora, que en mí revive hoy, al conocer la muerte de uno de los protagonistas de aquel cuento de amor».

Lujo desbordante

A continuación, Montero Alonso entra en aquellas jornadas de lujo desbordante, emociones y tradición como si lo hubiera vivido en directo aquel 28 de enero de 1908. «Anita Delgado está ya en el palacio de Kapurthala. Vino en barco desde Marsella hasta Bombay. Luego el tren la llevó, en un largo viaje, a través de tierras indias hasta el estado en el que ella va a ser princesa». «Por sus manos desfilan joyas y sedas y no cesan de llegar a la residencia presentes para la nueva esposa del marajá».

La crónica recoge el entusiasmo de la ciudad ante la llegada de la malagueña, que en aquel momento tenía 17 años y que unas semanas antes había formalizado ya su enlace en París, según la tradición católica, con el marajá. Ahora era el turno del rito sij, la religión que abrazaría la novia tras su enlace y que generó una fuerte polémica entre los círculos conservadores de la época.

Ajena a las críticas, el relato dibuja a una Anita Delgado que va «probándose la espléndida colección de trajes que se acaban de crear para ella. Un color domina sobre todos los demás: el rojo en un tono tostado, que allí es el color sagrado».

«La boda -prosigue la crónica- se celebra a la semana de haber entrado Anita en la capital. Es todavía de noche cuando la española se viste de galas nupciales (...). Es un vestido magnífico, hecho de seda de una sola pieza de diez metros. Es de color grosella. Está bellísima la española envuelta en su traje de fuego».

Reportaje publicado en 1947 con los detalles de la boda a partir de los recuerdos de Anita

El cortejo hacia el lugar del enlace está plagado de detalles y de descripciones que invitan a imaginarse aquel país exótico: «Desde el palacio, la comitiva se pone en marcha hacia la boda, que va a celebrarse al aire libre. Va el cortejo nupcial sobre elefantes y entre soldados. Lanzas innumerables, turbantes prendidos con piedras preciosas, uniformes extraños... Unos criados esparcen en torno a la comitiva, mientras ésta avanza, esencias y perfumes». La multitud, añade el periodista, «presencia alegremente en paso del cortejo. Hay chiquillos encaramados en los hombros de sus padres. Suenan músicas tocadas con los más raros instrumentos».

La boda se celebra «en lo alto de un cerro. Son las cuatro de la mañana. En la cima se ha levantado una construcción ligera, hecha con troncos de árbol y telas ricas y brillantes. Parece una tienda de campaña. A la puerta de la tienda, entre ésta y el fuego, está el 'jurú', un sacerdote indio de venerable barba blanca y un enorme libro ante sí. Los soldados cruzan en lo alto sus lanzas, formando con ellas un largo arco, bajo el que pasan Anita Delgado y el marajá. Van descalzos los dos».

El marajá de Kapurthala Archivo Díaz de Escovar

Las tradiciones del país de origen del novio están presentes en todo el relato, que entra a fondo en el momento justo del compromiso nupcial: «Sobre el fuego se echan granos de arroz, como exige el rito. Después, los novios se pesan y dan a los pobres una cantidad en relación con el respectivo peso. La española está delgada y, en medio de la solemnidad del momento, no deja de sonreír mentalmente ante aquel hecho del peso y las monedas. Ella da a los pobres mucho menos que el marajá...», aclara el autor del texto.

Y vuelve la mirada hacia ellos: «Los dos van vestidos de fuego. El 'jurú' los declara casados y acaba la lectura del gran libro». «Son las cinco de la mañana», insiste Montero Alonso sobre una ceremonia que se celebra en plena madrugada y que, al acabar, mira hacia palacio: «Emprende la comitiva el regreso al palacio. Los que son ya, según el rito indio, esposos, pasan de nuevo por el arco formado por las lanzas de los guerreros. Otra vez el clamor de la multitud, las músicas extrañas, las esencias lanzadas mientras avanza el cortejo».

Y cierra solemne: «Anita Delgado, una española de 17 años, es ya princesa de Kapurthala».

Aquel capítulo en la historia de la malagueña quedó grabado en la memoria colectiva de toda una época, aunque también el futuro que le esperaría en ese palacio de Kapurthala convertida en la quinta de las seis mujeres que el príncipe tuvo en su harén. Esas mismas crónicas hablan, no obstante, de la joven bailarina como la favorita del marajá, aunque no todo en la vida de casada sería tan luminoso como el día de la boda. De hecho, tras varias crisis que volvieron a ocupar no pocos titulares, el matrimonio se separa en 1925 y firma el divorcio un año después. La razón se airea a través de la misma prensa que dos décadas antes había celebrado la exótica boda de una de las que consideraban 'suyas': la maharaní habría mantenido, según esas informaciones, una relación incestuosa con el hijo mayor de su esposo.

El escándalo se resolvió con el divorcio de la pareja, pero también con una serie de condiciones que Anita Delgado tuvo que cumplir: la más importante, no volver a casarse. A cambio, mantendría el título de maharaní o princesa de Kaphurtala y una pensión que le permitió vivir, el resto de su vida, con el lujo de la corte. Aunque lejos de ella.