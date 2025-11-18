Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Anita Delgado, en una fotografía vestida de maharaní Archivo Díaz de Escovar

Así contó la prensa de la época la boda de la maharaní Anita Delgado: a las cuatro de la mañana y «envuelta en fuego»

El enlace de la modesta bailarina malagueña con el marajá de Kapurthala se convirtió en un acontecimiento social que recogió toda la prensa europea: «Era como una leyenda exótica y fascinadora»

Ana Pérez-Bryan

Ana Pérez-Bryan

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:36

Comenta

El 28 de enero de 1908 quedará grabado a fuego en las crónicas de prensa de una época en la que la inmediatez y el ... detalle de las redes sociales sonaban a ciencia ficción pero que llevaba al día la cuenta de cuantos acontecimientos pudieran provocar el delirio de sus lectores. La boda de Anita Delgado, la modesta bailarina malagueña que en un golpe de suerte se cruzó en el camino del exótico marajá de Kapurthala, Jagatjit Sing, fue uno de ellos.

diariosur Así contó la prensa de la época la boda de la maharaní Anita Delgado: a las cuatro de la mañana y «envuelta en fuego»

