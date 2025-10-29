Arroyo de los Ángeles: tres imágenes icónicas sobre su desarrollo

Tres fotos para una visión triangular de la historia de Málaga. Triangular alude a la operación topográfica que permite levantar el mapa de un lugar. ... En 'Estampas de Málaga. Memoria SUR', el historiador Javier Ramírez sigue este concepto para situar algunas fichas de un posible mapa fotográfico, y casi sentimental, de Málaga. Y lo hace en los tres parámetros de las cámaras fotográficas mecánicas: enfoque, profundidad de campo y tiempo. El resultado: un enfoque personal que escoge y comenta las capas que el tiempo dibuja. Bienvenidos a esta historia visual.

Avenida Dr. Marañón. Febrero, 1963

Ampliar Fondo Bienvenido Arenas. Archivo Histórico Fotográfico UMA

Aún no, todavía no es conocida por ese nombre. En aquellos momentos, tras el fotógrafo que realiza esta imagen, se construye un puente sobre el Arroyo de los Ángeles que alinea esta calle con la de Mazarredo. En agosto de ese mismo año, con la presencia de Gregorio Marañón Moya, el alcalde de Málaga, Francisco García Grana, inaugura esta vía convirtiéndola en avenida y dándole el nombre del famoso galeno. La imagen de aquel momento muestra, en lo que luego sería la acera de los pares, el edifico de la factoría Citesa todavía en construcción; el conjunto educativo Instituto de Bachillerato masculino - Escuela de Comercio, con la cerca transparente que su arquitecto, Miguel Fisac, había previsto para integrarlo en la parcela arbolada de Martiricos. A la izquierda de la foto, el grupo de viviendas Sto. Tomás, proyectado 25 años atrás.

Calle Mazarredo. D. Gregorio Marañón y Francisco García Grana. Agosto, 1963.

Ampliar Foto: Fondo Bienvenido Arenas. Archivo Histórico Fotográfico UMA

El Dr. D. Gregorio Marañón, prestigioso científico, médico e historiador español, había muerto en marzo de 1960. Tras su muerte, al igual que ocurriera en otras ciudades españolas, el municipio malagueño quiso rendir homenaje a su memoria dando nombre no a una calle sino a toda una avenida. A tal efecto, fijó su mirada en un nuevo espacio que tomaba forma a costa de un extenso paraje de terrenos del común de la ciudad: el Parque de Martiricos, históricamente conocido como El Coto. Conformaba la nueva calle la espalda del único Instituto de Bachillerato masculino; la trasera de la fábrica de teléfonos, Citesa, y la fachada perpendicular al Arroyo de los Ángeles del conjunto de viviendas Santo Tomás. En la imagen, desde calle Mazarredo, el alcalde de Málaga, Francisco García Grana, señala a Gregorio Marañón Moya, hijo del ilustre científico, la calle que llevará el nombre de su padre. El colegio San José de la Montaña, queda a la izquierda, haciendo esquina con la Avenida del Dr. Gálvez Ginachero. Al fondo, calle Juan de Austria.

Arroyo de los Ángeles. Mayo, 1970

Ampliar Foto: Fondo Bienvenido Arenas. Archivo Histórico Fotográfico UMA

Desde el puente donde arranca el Paseo de Martiricos, en el eje este-oeste, la instantánea da cuenta de cómo se encontraba en esa fecha el último tramo del arroyo, justo antes de su desembocadura en el Guadalmedina. En el margen izquierdo, destaca en altura el edificio del colegio de San José de la Montaña que no mucho antes se ha elevado en dos plantas; delante, apuntalado, el caserón de servicios del Ayuntamiento que había albergado, entre otros, la perrera municipal. A la derecha, el conjunto de modestas viviendas a la orilla del arroyo, hoy sustituidas por una manzana que agrupa los números 6, 8 y 10 de la avenida, edificio nominado como «Paseo del Coto». En el centro, cruzando el arroyo, el puente que une la calle Mazarredo con Dr. Marañón. Al fondo, se insinúa la urbanización Miraflores de los Ángeles, en construcción.