El vuelco de un camión en la AP-7 provoca retenciones de varios kilómetros sentido Málaga

Atención si se circula por la AP-7, en sentido Málaga. El vuelco de un camión esta tarde está provocando retenciones importantes que llegan a ... los seis kilómetros, según han informado desde el Centro de Gestión de Tráfico a SUR.

Por motivos que se desconocen, el trailer se ha salido de la vía en el punto kilométrico 996, a la altura del Campamento Benítez, y ha quedado volcado, por lo que se trabaja para retirarlo lo antes posible. De momento se desconoce si hay heridos.

Este siniestro se une al que se ha registrado también este martes en la A-7, en sentido Cádiz, donde un accidente de alcance en el kilómetro 1.055 está afectando también a la circulación y se registran siete kilómetros de caravanas. Además, un incendio forestal declarado en el término municipal de Antequera provocó el corte parcial de la autovía A-45 durante más de tres horas. Pasadas las 18.30 horas, la vía se volvió a abrir tras quedar controlado el fuego.