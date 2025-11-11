Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El camión siniestrado este martes en la AP-7.

El vuelco de un camión en la AP-7 provoca retenciones de varios kilómetros sentido Málaga

La A-7, en sentido Cádiz, también registra atascos por un alcance

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:37

Atención si se circula por la AP-7, en sentido Málaga. El vuelco de un camión esta tarde está provocando retenciones importantes que llegan a ... los seis kilómetros, según han informado desde el Centro de Gestión de Tráfico a SUR.

