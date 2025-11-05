El vuelco de un camión en la A-7 de Málaga provoca retenciones en Chilches

Un accidente en el que se han visto implicados una furgoneta y un camión está complicando el tráfico en la A-7 desde primera hora ... de la mañana a la altura de Chilches, núcleo poblacional de Vélez-Málaga. Según la información facilitada a SUR por el Centro de Gestión del Tráfico, el siniestro se ha registrado sobre las 6.15 horas en el punto kilométrico 955 de la citada vía, sentido Málaga, y ha obligado a cortar el carril derecho además de generar al menos cinco kilómetros de caranava. El camión, al parecer, quedó volcado en la calzada tras el alcance.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de bomberos, 061, Guardia Civil de Tráfico y mantenimiento de carreteras. Por su parte, según han confirmado fuentes de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), el incidente se habría saldado sin heridos.

Ampliar Imagen del accidente de la A-357, en Campanllas, este miércoles Tráfico

Retenciones en Campanillas

Por otro lado, otro alcance entre vehículos registrado este miércoles en la A-357 está también motivando retenciones de al menos siete kilómetros, sentido Málaga, y ha obligado a cortar el carril izquierdo a la circulación. Según los datos de Tráfico, este segundo acciente se ha registrado sobre las 7.45 horas en el kilómetro 60 de la vía, a la altura de Campanillas, cerca del Parque Tecnológico.