El vuelco de un camión en la A-7 de Málaga provoca retenciones en Chilches

El accidente, en el que se ha visto implicado también una furgoneta, deja cinco kilómetros de caravana. En la A-357 otro alcance genera también retenciones sentido Málaga

Málaga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:50

Un accidente en el que se han visto implicados una furgoneta y un camión está complicando el tráfico en la A-7 desde primera hora ... de la mañana a la altura de Chilches, núcleo poblacional de Vélez-Málaga. Según la información facilitada a SUR por el Centro de Gestión del Tráfico, el siniestro se ha registrado sobre las 6.15 horas en el punto kilométrico 955 de la citada vía, sentido Málaga, y ha obligado a cortar el carril derecho además de generar al menos cinco kilómetros de caranava. El camión, al parecer, quedó volcado en la calzada tras el alcance.

