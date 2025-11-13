Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del camión volcado en Torremolinos, este jueves. Tráfico

El vuelco de otro camión dificulta el tráfico en la AP-7 de Torremolinos este jueves

En la MA-20 un alcance entre vehículos genera también caravana cerca del falso túnel de Carlos Haya, sentido Cádiz

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:35

El conductor de un camión ha resultado herido tras el vuelco de su vehículo en el ramal de enlace entre la A-7 y la ... AP-7, en Torremolinos, este jueves 13 de noviembre. El vuelco, registrado sobre las 5.10 horas de la mañana, ha generado, debido al 'efecto mirón', al menos dos kilómetros de retenciones en la AP-7, desde el kilómetro 228 al 226.5, desde donde se observa el vehículo accidentado.

