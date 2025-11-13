El vuelco de otro camión dificulta el tráfico en la AP-7 de Torremolinos este jueves

El conductor de un camión ha resultado herido tras el vuelco de su vehículo en el ramal de enlace entre la A-7 y la ... AP-7, en Torremolinos, este jueves 13 de noviembre. El vuelco, registrado sobre las 5.10 horas de la mañana, ha generado, debido al 'efecto mirón', al menos dos kilómetros de retenciones en la AP-7, desde el kilómetro 228 al 226.5, desde donde se observa el vehículo accidentado.

El conductor herido, de 39 años, ha sido evacuado al hospital Clínico, según la información facilitada a SUR por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de Guardia Civil de Tráfico y servicios sanitarios que finalmente han trasladado al herido.

En los últimos días las carreteras malagueñas han registrado varios accidentes protagonizados por camiones. Este miércoles, cientos de conductores quedaron atrapados en la A-7, entre Málaga y Rincón de la Victoria, por la avería de otro camión en la zona del túnel de Cerrado de Calderón.

Por otro lado, el martes, otra avería de un camión portacoches con remolque a primera hora de la mañana colapsó también la A-7 a la altura de Rincón dejando a cientos de conductores varados coincidiendo con el traslado a puestos de trabajo y entrada a centros educativos. Y en la tarde del martes otro vuelco de un camión en la AP-7 provocó igualmente retenciones de varios kilómetros, sentido Málaga. Según informaron desde el Centro de Gestión de Tráfico la caravana superó los seis kilómetros. Por motivos que se desconocen, un trailer se salió de la vía en el punto kilométrico 996, a la altura del Campamento Benítez, y volcó.

Alcance en la MA-20

Ampliar El accidente en la MA-20 se ha registrado a unos 200 metros antes del falso túnel de Carlos Haya, este jueves. Tráfico

Por otro lado, en la MA-20 de Málaga, el alcance entre tres vehículos a 200 metros del falso túnel de Carlos Haya ha complicado el tráfico en la zona, sentido Cádiz, a primera hora de la mañana. El suceso, registrado sobre las 7.40 horas de la mañana, ha ocasionado hasta dos kilómetros de caravana de vehículos. Hasta el lugar del alcance se han movilizado también Guardia Civil de Tráfico.