Imagen de la gestoría en la que operaba Francisco Gutiérrez 'Paco el Bueno' en Vélez-Málaga. E. CABEZAS
Sucesos en Málaga

Las víctimas de la presunta estafa piramidal de Paco 'el Bueno' piden rastrear el dinero en Suiza y Hungría

El juzgado rechaza el traslado a Málaga del presunto estafador de Vélez desde la cárcel de Logroño y aún no ha tomado declaración a los denunciantes

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:35

Han transcurrido más de tres meses desde que el caso saltó a los medios de comunicación y la opinión pública, generando una gran conmoción ... en toda España por las elevadas cifras que se manejan. Francisco Gutiérrez, un vecino de Vélez-Málaga de 47 años, conocido popularmente como 'Paco Catalana', 'Paco el Gestor' o Paco 'el Bueno', había sido detenido en Logroño, a donde escapó tras recibir unas supuestas «amenazas de muerte», después de que más de 200 personas denunciaran haber sido víctimas de una presunta estafa piramidal por valor de más de 300 millones de euros.

