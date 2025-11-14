Las víctimas de la presunta estafa piramidal de Paco 'el Bueno' piden rastrear el dinero en Suiza y Hungría

Han transcurrido más de tres meses desde que el caso saltó a los medios de comunicación y la opinión pública, generando una gran conmoción ... en toda España por las elevadas cifras que se manejan. Francisco Gutiérrez, un vecino de Vélez-Málaga de 47 años, conocido popularmente como 'Paco Catalana', 'Paco el Gestor' o Paco 'el Bueno', había sido detenido en Logroño, a donde escapó tras recibir unas supuestas «amenazas de muerte», después de que más de 200 personas denunciaran haber sido víctimas de una presunta estafa piramidal por valor de más de 300 millones de euros.

Fondos de inversión, seguros, planes de pensiones, compra-venta de inmuebles o otras muchas operaciones financieras, supuestamente fraudulentas, están en la base de una estafa que tiene el epicente en la capital de la Axarquía pero de la que hay ramificaciones por casi toda España. Y es que el boca a boca hizo mucho y Paco 'el Bueno' supo ganarse la confianza de sus clientes a lo largo de casi dos décadas, desde la gestoría que llevaban su hermana y su cuñado. Además, como agente autorizado de la compañía Occident, la antigua Catalana Occidente, conseguía el respaldo de una firma financiera de prestigio nacional e internacional.

Como agente autorizado de la compañía Occident conseguía el respaldo de una firma financiera

Gutiérrez fue detenido por la Policía Nacional el pasado 29 de julio en Logroño. Se acogió a su derecho a no declarar ante la autoridad judicial riojana y permanece en prisión, provisional, comunicada y sin fianza en una cárcel de Logroño. A través de su abogado ha pedido su traslado a una prisión malagueña, pero el juzgado de Vélez-Málaga que instruye las diligencias se lo ha denegado por ahora. Aún no se le ha tomado declaración a él ni a ninguna de las más de 60 víctimas a las que representa la abogada Marta Fuentes, que cifra el volumen del dinero estafado a sus clientes en más de cuatro millones de euros de manera preliminar.

Las víctimas de la presunta estafa piramidal están «desesperados» y han pedido que se siga el rastro del dinero en el extranjero, con el foco puesto en Suiza y la capital de Hungría, Budapest. En estas ciudades residía un hermano de su mujer, de origen ucraniano. Lo hacen además en base a los testimonios recabados por muchos de ellos, con especial relevancia en la conversación que le grabó una de sus víctimas, Kiko, vecino de Torremolinos, de 25 años. Tal y como ya publicó SUR, en la charla, fechada el pasado 12 de abril, se escucha como Paco 'el Bueno' le dice que tiene previsto realizar un viaje a Suiza «en coche», mientras que su mujer y su hija iban en avión.

Coches de alta gama

Los denunciantes han alertado al juzgado de que poseía dos vehículos de alta gama, un Audi Q8 y un Q5. El primero de ellos «había sido adaptado o manipulado con compartimentos ocultos o doble fondo destinados al transporte de dinero en efectivo o efectos de valor, con el propósito de evadir controles fronterizos y dificultar el rastreo patrimonial». Por ello, piden a la Unidad de Policía Judicial que proceda a la inmediata inspección técnica e investigación de los dos vehículos, «con especial atención a la existencia de alteraciones estructurales, compartimentos añadidos o mecanismos de ocultación susceptibles de haber sido empleados para el transporte de fondos o documentos relacionados con los hechos objeto de investigación».

Según los denunciantes, el vehículo Q8 se encuentra actualmente retenido o incautado en las instalaciones de un concesionario oficial Audi en Córdoba, «a raíz de un posible siniestro ocurrido recientemente». La mujer de Gutiérrez, con la que tiene dos hijas menores de edad, quedó en libertad con cargos en Logroño, y tiene obligación de comparecer ante los juzgados cada 15 días. Los denunciantes han pedido en su querella, a la que ha tenido acceso SUR, que se investigue a Paco 'el Bueno' por los presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, de manera preliminar. También piden que se investigue a su círculo familiar, incluyendo a su suegro, sus dos cuñados y a su hermana.

Denuncian los presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad documental y pertenencia a organización criminal

Para los denunciantes, la utilización constante de estos vehículos de lujo «no solo resulta significativa desde el punto de vista patrimonial, sino que actúa como un signo externo de aparente solvencia y éxito económico, reforzando ante los potenciales inversores su imagen de prestigio y fiabilidad profesional, y sirviendo como instrumento más dentro de la estrategia de captación fraudulenta basada en la confianza personal».

Los denunciantres consideran además «necesaria una investigación patrimonial exhaustiva sobre la hermana y el cuñado de Gutiérrez, dado que su residencia actual, en el municipio de La Viñuela, consiste en un inmueble de nueva construcción que, según los datos catastrales disponibles, presenta una superficie construida de 418 metros cuadrados sobre una parcela de 997 metros cuadrados, »lo que supone un valor de mercado y de ejecución material claramente desproporcionado en relación con los ingresos declarados por la unidad familiar«.

Estafas «a la medida»

De las pesquisas policiales se desprende que el investigado utilizaba una arquitectura delictiva basada en el engaño piramidal y que recibía grandes cantidades de dinero en efectivo, utilizando los ingresos para abonar dividendos y para la captación de nuevos clientes. El matrimonio ha sido denunciado por más de 200 personas por una presunta estafa piramidal que podría superar los 300 millones de euros. Sin embargo, el día de la detención no se localizó nada de dinero en el domicilio y el detenido ha asegurado a su entorno familiar que no sabe dónde está su dinero, ni tampoco el de sus clientes.

Diversos querellantes habían entablado con él una relación prolongada basada en la confianza, acudiendo con regularidad a su oficina para la gestión de pólizas, renovaciones, cambios de cobertura o incluso para la confección de sus declaraciones tributarias, lo que le permitió acceder a información detallada sobre su situación económica, patrimonial y familiar, y detectar así el perfil de ahorro de cada uno de ellos y sus posibles vulnerabilidades. Eran, por tanto, supuestas estafas «a la medida» de cada víctima.

Diversos querellantes habían entablado con él una relación prolongada basada en la confianza

Sirviéndose de esa información y de su reputación como supuesto «hombre de confianza», llegó a captar a decenas de personas a quienes ofrecía oportunidades de inversión que presentaba como productos vinculados a la entidad aseguradora Catalana Occidente (actual Occident), ofreciendo condiciones de alta rentabilidad, de hasta un 300%, total disponibilidad y supuesta garantía.

A tal efecto, emitía documentación con membretes y logotipos de la entidad, recibos oficiales con sello de la aseguradora y referencias a pólizas o inversiones con cobertura de la aseguradora Occident, todo ello en el marco de su actuación como agente vinculado de la compañía, circunstancia que induce a concluir, según la abogada de una parte de los afectados, la responsabilidad civil subsidiaria de dicha entidad en los términos previstos en el artículo 120.4 del Código Penal y en la jurisprudencia aplicable en materia de delitos cometidos por agentes de seguros.

Declaraciones de la hermana

Para la abogada Marta Fuentes, «numerosa jurisprudencia de Audiencias Provinciales y del Tribunal Supremo, así como la normativa vigente en materia de seguros, avalan que las entidades aseguradoras han de ser declaradas responsables civiles directas o subsidiarias por los daños causados por sus agentes exclusivos o vinculados, incluso cuando los hechos imputados sean de carácter fraudulento o delictivo».

«Dicha doctrina se fundamenta en la existencia de una relación de dependencia contractual entre la aseguradora y el agente, y en la apariencia de legitimidad que dicha vinculación proyecta sobre los clientes, quienes, en base a ella, depositan su confianza en operaciones que resultan finalmente defraudatorias», considera la letrada. La abogada pide también que se investigue a las entidades financieras de Vélez-Málaga con las que operaban Paco 'el Bueno' y sus presuntas víctimas.

«Ni tan malo es el malo ni tan bueno es el bueno» aseguró la hermana de Paco 'el Bueno' en un programa televisivo

Por su parte, la compañía Occident mantiene abiertas negociaciones con decenas de las supuestas víctimas de la estafa piramidal, y está alcanzando acuerdos con algunas de ellas, según ha podido saber SUR. Por su parte, la hermana de Paco 'el Bueno' atendió hace unos días al programa de televisión 'Equipo de investigación' de La Sexta. «Ni tan malo es el malo ni tan bueno es el bueno», aseguró. La mujer niega conocer dónde está el dinero que han invertido con él y desmiente que se fuese a Logroño para «huir».

«No sé dónde está. ¿Tú te crees que yo sé dónde está el dinero? No sé nada. No ha dicho nada a nadie», ha expuesto la hermana de Francisco. Y habla de «matices». «Mi hermano habrá hecho lo que haya hecho y tendrá que pagar por lo que ha hecho, pero ni tan malo es el malo ni tan bueno es el bueno, que aquí hay mucho matices». Además, niega que quisiera escapar cuando se fue a Logroño: «No pensaba huir. Estaba amenazado de verdad».