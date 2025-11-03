Un vehículo en llamas provoca cortes intermitentes y una columna de humo a la altura de Plaza Mayor

Un vehículo envuelto en llamas ha provocado este lunes cortes intermitentes y ha obligado de cerrar el carril derecho de la MA-20 en Churriana, ... a la altura del centro comercial Plaza Mayor. El suceso también ha generado una llamativa columna de humo que ha alarmado a conductores y vecinos de la zona.

Según la información facilitada por el Centro de Gestión del Tráfico, el incidente se ha registrado sobre las 14.45 horas en el kilómetro 1,500 de la citada vía, sentido Barcelona.

Ampliar Tráfico

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de bomberos para sofocar las llamas así como agentes de la Guardia Civil, según han informado a SUR fuentes de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). Por el momento se desconoce el origen del incendio en el vehículo en el que, al parecer, no se han registrado heridos.