Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Asalto a punta de cuchillo en una casa de citas de Marbella: roban las cámaras de seguridad y un Rolex

Los presuntos delincuentes irrumpieron en el inmueble encapuchados y sustrajeron también algunas joyas

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:20

Comenta

La Policía Nacional investiga un robo a punta de cuchillo en un chalé que funciona, en ocasiones, como local de alterne en Marbella. Según las ... fuentes consultadas por este periódico, los asaltantes irrumpieron en la vivienda encapuchados y sustrajeron las grabaciones de las cámaras de seguridad, dinero en efectivo y algunas joyas, entre ellas, un reloj de lujo marca Rolex.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  3. 3 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  4. 4 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  5. 5 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  6. 6

    Más de un millar de familias entrarán a vivir en una VPO en Málaga a lo largo del año que viene
  7. 7 Una persona herida tras volcar una grúa de obra sobre un edificio en Churriana
  8. 8 Un detenido por una amenaza falsa de bomba en un centro comercial de Málaga
  9. 9 Investigan el hallazgo de un cadáver en el muelle de la gasolinera de barcos de Puerto Banús
  10. 10 Llegan nuevas lluvias a Andalucía: Aemet advierte de «chubascos localmente fuertes acompañados de tormentas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Asalto a punta de cuchillo en una casa de citas de Marbella: roban las cámaras de seguridad y un Rolex

Asalto a punta de cuchillo en una casa de citas de Marbella: roban las cámaras de seguridad y un Rolex