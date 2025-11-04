Asalto a punta de cuchillo en una casa de citas de Marbella: roban las cámaras de seguridad y un Rolex

La Policía Nacional investiga un robo a punta de cuchillo en un chalé que funciona, en ocasiones, como local de alterne en Marbella. Según las ... fuentes consultadas por este periódico, los asaltantes irrumpieron en la vivienda encapuchados y sustrajeron las grabaciones de las cámaras de seguridad, dinero en efectivo y algunas joyas, entre ellas, un reloj de lujo marca Rolex.

El asalto se produjo el pasado lunes 27 de octubre, cuando las Fuerzas de Seguridad fueron comisionadas por un asalto en una casa, cerca de la zona de Cabopino. A la llegada de los agentes de la Policía Nacional, ni rastro de los presuntos delincuentes.

Al parecer, los sospechosos se colaron en el inmueble, armados con un cuchillo de grandes dimensiones, y se dirigieron hacia el lugar donde se encontraban las grabaciones de las cámaras de seguridad y las sustrajeron. Según las fuentes, también se hicieron con dinero en efectivo -al parecer, no sería una gran cantidad- y algunas alhajas; la más destacada un Rolex.

Desde la Comisaría Provincial de Málaga han confirmado la apertura de una investigación tendente al esclarecimiento de los hechos, pues, por el momento, no constan detenidos.