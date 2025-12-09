Tres personas evacuadas al hospital tras un incendio en un restaurante de un centro comercial de Marbella
Entre las víctimas hay un menor de 16 años
SUR
Martes, 9 de diciembre 2025, 08:32
Tres personas, una de ellas menor de edad, han resultado afectadas por inhalación de humo y han precisado evacuación hospitalaria tras un incendio en un ... restaurante registrado este lunes en Marbella, según informa el Servicio de Emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.
El siniestro se produjo en la cocina de un restaurante ubicado en un centro comercial en la A-7 sobre sobre las 19.15 horas del lunes, cuando el 112 recibió varios avisos por un incendio en la cocina de un local con posibles personas afectadas. Se activó entonces a los Bomberos de Marbella, a la Policía Nacional, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.
Fuentes sanitarias han indicado que, como consecuencia del suceso, tres personas resultaron intoxicadas por humo. Se trata de dos mujeres de 41 y 52 años y de un menor de 16. Todos fueron evacuados por los equipos médicos al hospital Costa del Sol.
