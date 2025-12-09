Tres personas evacuadas al hospital tras un incendio en un restaurante de un centro comercial de Marbella

Tres personas, una de ellas menor de edad, han resultado afectadas por inhalación de humo y han precisado evacuación hospitalaria tras un incendio en un ... restaurante registrado este lunes en Marbella, según informa el Servicio de Emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro se produjo en la cocina de un restaurante ubicado en un centro comercial en la A-7 sobre sobre las 19.15 horas del lunes, cuando el 112 recibió varios avisos por un incendio en la cocina de un local con posibles personas afectadas. Se activó entonces a los Bomberos de Marbella, a la Policía Nacional, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Fuentes sanitarias han indicado que, como consecuencia del suceso, tres personas resultaron intoxicadas por humo. Se trata de dos mujeres de 41 y 52 años y de un menor de 16. Todos fueron evacuados por los equipos médicos al hospital Costa del Sol.