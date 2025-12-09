Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tres personas evacuadas al hospital tras un incendio en un restaurante de un centro comercial de Marbella

Entre las víctimas hay un menor de 16 años

SUR

Martes, 9 de diciembre 2025, 08:32

Tres personas, una de ellas menor de edad, han resultado afectadas por inhalación de humo y han precisado evacuación hospitalaria tras un incendio en un ... restaurante registrado este lunes en Marbella, según informa el Servicio de Emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

