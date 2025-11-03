Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la Policía Nacional, que liberó a la víctima cuando llevaba tres días de cautiverio en un piso de Málaga. SUR

Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a siete años de cárcel a un padre y su hijo y a otro tercer varón por la detención ilegal

Irene Quirante

Irene Quirante

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:33

Comenta

Un secuestro de tres días por una deuda de 50 euros. La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a un padre y su hijo, así ... como a otro tercer acusado, por retener en su piso a un hombre tras descubrir que se había quedado sin dinero para pagarles la droga que le habían facilitado. Durante el cautiverio, la víctima recibió una ristra de golpes y los captores enviaron fotografías a los familiares, una de ella con un cuchillo jamonero colocado en el cuello, para intentar cobrar 1.000 euros por liberación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  3. 3 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  4. 4 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  5. 5 Rafael Sánchez Durán: «Málaga está perdiendo una oportunidad industrial que no volverá en décadas»
  6. 6

    Absentismo laboral: cada vez más bajas y más largas
  7. 7 Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero
  8. 8

    «Creí que era una broma de Halloween hasta que vi a una persona cubierta de sangre»
  9. 9

    Ángel Nozal deja el PP por discrepancias con la gestión de la alcaldesa de Mijas
  10. 10

    El Málaga se hunde en el descuento y sufre una remontada increíble (2-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína

Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína