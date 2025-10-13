Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sucesos Málaga

Tres años de cárcel por quemar la casa equivocada al intentar vengarse de un examante de su novia en Málaga

El procesado convenció a su pareja y a un amigo para que prendieran fuego a la vivienda, pero erraron en su objetivo e incendiaron el inmueble de una vecina

Irene Quirante

Irene Quirante

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:39

Comenta

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a tres años de cárcel a un hombre por prender fuego a un piso en un intento de ... vengarse de un conocido con el que su novia había intimado. Su plan no salió como esperaba, ya que se equivocó y causó el incendio en la casa de una vecina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2 La Primitiva del sábado deja un premio millonario en un bazar de Málaga
  3. 3 Condenado en Málaga por violar a su hijastra de 14 años tras ingresar la madre en prisión
  4. 4 Un agente pide matrimonio a su novia en el acto de la Guardia Civil en Antequera
  5. 5

    El Colegio El Monte cumple 100 años: conjugando valores y docencia del siglo XXI
  6. 6 Luis Portero, caso reabierto 25 años después
  7. 7 Condecoración para Isabel, Lola y Milagros, las tres últimas matronas de la Guardia Civil en Málaga
  8. 8 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  9. 9 Más de un centenar de niños del club Málaga Litoral se quedan sin instalaciones donde entrenar
  10. 10 Noche tropical en Málaga en pleno octubre: los termómetros llegan a los 21 grados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Tres años de cárcel por quemar la casa equivocada al intentar vengarse de un examante de su novia en Málaga

Tres años de cárcel por quemar la casa equivocada al intentar vengarse de un examante de su novia en Málaga