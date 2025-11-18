Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años

De acuerdo con la sentencia, que ya es firme, el autor efectuó los disparos tras exclamar: «Vais a morir, habéis despertado al demonio»

Irene Quirante

Irene Quirante

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:39

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 27 años de prisión para el autor del tiroteo en el que resultaron heridos tres miembros de una familia rival en Palma-Palmilla ... . Sucedió de madrugada, a finales de julio de 2022, cuando el procesado se dirigió al grupo en el que estaban las víctimas exclamando que habían «despertado al demonio», tras lo que efectuó las detonaciones que alcanzaron a un hombre, a un adolescente y a una joven.

