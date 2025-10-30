Tirotean la fachada de un edificio en Palma-Palmilla: se cuela una bala por la ventana

La Policía Nacional investiga un nuevo tiroteo en la capital malagueña el pasado fin de semana, concretamente en el distrito de Palma-Palmilla. En esta ... ocasión, los presuntos responsables abrieron fuego contra la fachada de una vivienda, llegando incluso a colarse una de las balas por una ventana, aunque no consta que haya heridos.

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo 26 de octubre, sobre las 2.20 horas, cuando los servicios de emergencias fueron alertados de detonaciones en la calle Francisco Cárter. Hasta el lugar acudió un 'zeta' -radiopatrulla de la Policía Nacional-, que observó varios impactos de bala en la fachada.

Los agentes también se percataron de que uno de los tiros se había colado en un inmueble y había impactado contra el techo. Si bien, ninguno de los moradores del piso resultó herido, según las fuentes consultadas por este periódico. Asimismo, localizaron en torno a una decena de casquillos en la zona, por lo que se activó a la Policía Científica.

Desde la Comisaría Provincial han confirmado los hechos y precisado que la investigación continúa abierta tratar de esclarecer lo sucedido.

En las últimas semanas se han sucedido otros incidentes con armas de fuego. Sin ir más lejos, un día antes de este último, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió un par de avisos que alertaban de detonaciones y un hombre con una herida sangrante en la cabeza. Ocurrió el pasado viernes 24 de octubre, poco antes de la medianoche.

Tres individuos y una pareja compartían terraza en un bar de El Tajaral, en el distrito de Campanillas. No estaban sentados juntos, ni siquiera se conocían, pero el grupo supuestamente comenzó a molestar a la mujer. En respuesta, su marido sacó un arma de fuego y se la mostró para intimidarlos. Si bien, lejos de hacerlo, el grupo se burló asegurando que se trataba de una pistola «de juguete». Lo siguiente fueron los disparos. A pesar de que a ninguno le alcanzaron las balas, uno de ellos terminó siendo golpeado con la culata del arma.