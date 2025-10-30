Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tirotean la fachada de un edificio en Palma-Palmilla: se cuela una bala por la ventana

La Policía Nacional, que encontró al menos una decena de casquillos, ha abierto una investigación. No constan heridos

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:24

La Policía Nacional investiga un nuevo tiroteo en la capital malagueña el pasado fin de semana, concretamente en el distrito de Palma-Palmilla. En esta ... ocasión, los presuntos responsables abrieron fuego contra la fachada de una vivienda, llegando incluso a colarse una de las balas por una ventana, aunque no consta que haya heridos.

