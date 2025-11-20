Detienen al caravanista herido de bala junto al Martín Carpena: todo apunta a un disparo accidental
Tras su alta hospitalaria, el afectado, que reside en las inmediaciones del centro comercial Los Patios en una casa rodante, se encuentra bajo custodia policial
Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:12
Las teorías sobre el disparo que recibió un autocaravanista de unos 60 años en la pierna este miércoles en una de las zonas de aparcamiento ... del centro comercial Los Patios, junto al Martín Carpena, se van acotando. La principal hipótesis que manejan los investigadores del Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga es que se tratara de un disparo accidental, según han informado a este periódico fuentes policiales, aunque la investigación continúa abierta.
Las pesquisas de los agentes han determinado que el herido abrió fuego y se lesionó de manera fortuita. No obstante, tras su alta hospitalaria, se procedió a su arresto por su presunta responsabilidad en un delito de tenencia ilícita de armas y, en estos momento, se encuentra en la Comisaría Provincial bajo custodia policial.
Mientras, el herido era asistido en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria (El Clínico) por el disparo en la pierna, con orificio de entrada y salida. Tras su alta hospitalaria, han informado fuentes policiales, este hombre ha quedado bajo custodia policial en la Comisaría Provincial.
Los caravanistas con los que pudo hablar este periódico ayer aseguraron que no escucharon los disparos. «Yo vi a mucha gente asomada y mirando, y cuando me percaté ya estaba la Policía y la ambulancia», contó uno de ellos. Poco antes, explicó, había estado tomándose unas cervezas con el herido, que a la llegada de los servicios de emergencias se encontraba tendido en un charco de sangre en la puerta de la casa rodante de su amigo.
Ya caída la noche y tras encontrar la pistola, los investigadores, acompañados por este último individuo, inspeccionaron su vehículo vivienda y lo trasladaron a dependencias policiales, donde se produjo su detención.
