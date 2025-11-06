Tirotean a un hombre y la Policía lo encuentra en Marbella con una bala en la rodilla

La Policía Nacional ya investiga un nuevo tiroteo en Málaga, que anoche que se saldó con un herido. Una patrulla de la Policía Nacional fue ... la que encontró al afectado en un coche, junto a otro individuo, en Marbella con una bala en la rodilla, según han informado a este periódico distintas fuentes cercanas al caso.

Los agentes nacionales localizaron a la víctima pasada la medianoche en una urbanización de la localidad marbellí acompañado por otro hombre. Al comprobar que había sido tiroteado y tenía uno de los proyectiles alojados en la rodilla, los efectivos requirieron a los servicios sanitarios.

A su llegada, los facultativos atendieron al herido y lo evacuaron al Hospital Costa del Sol. Si bien, se desconoce si continúa ingresado y el estado en el que se encuentra. Desde la Comisaría Provincial de Málaga, por su parte, han confirmado la apertura de una investigación para resolver los hechos y tratar de localizar a los presuntos responsables.

Hace tan solo unas semanas también disparaban a un hombre en Marbella cuando entraba a un domicilio. Al parecer, la víctima, de 38 años, consiguió esquivar las detonaciones, aunque resultó herido leve al ser alcanzado por una esquirla. En esta ocasión, el presunto autor, de 25 años, fue detenido en Algeciras, hasta donde se habría dado a la fuga a bordo de un turismo.