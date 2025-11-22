Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola

La Policía Nacional ha detenido a un taxista en Fuengirola por su presunta responsabilidad en un delito de lesiones contra un cliente. Según las fuentes ... consultadas por este periódico, el conductor supuestamente habría arrestado a un pasajero con el que discutió y que se aferró a la manilla de la puerta del vehículo para que no se marchara con su maleta.

Los hechos tuvieron lugar este lunes 17 de noviembre, cuando las Fuerzas de Seguridad fueron movilizadas hasta las inmediaciones de un hotel de esta localidad malagueña por una presunta riña entre un taxista y un turista por el precio de la carrera, y este último presentaba una herida sangrante en la cabeza.

Hasta el lugar también fueron movilizados los servicios sanitarios, que atendieron al afectado y lo evacuaron al Hospital Costa del Sol, donde, según fuentes cercanas consultadas por este periódico, tuvieron que ponerle puntos de sutura debido al gran tamaño de la brecha que presentaba.

Al parecer, las discrepancias entre ambos se originaron cuando el turista llegó a su destino y el precio del viaje duplicaba lo que el conductor había estimado en un primer momento. Según la investigación de la Policía Nacional, cuando el cliente bajó del coche y fue a recoger su maleta del maletero, el taxista hizo una maniobra para reiniciar la marcha.

En este contexto, el pasajero se puso delante del vehículo con la intención de recuperar su maleta, mientras el taxista intentaba esquivarlo para reanudar la marcha. En última instancia, el cliente se agarró de una maneta de una puerta para que el taxista no se marchara con su maleta y fue entonces cuando, presuntamente, dio un acelerón que le arrastró y le causó las lesiones.

La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico sin pérdida de conocimiento, han precisado desde la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Málaga a este periódico. Por su parte, el taxista, de unos 60 años, quedó arrestado por los agentes.