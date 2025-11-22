Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola

La disputa, que comenzó por el precio de la carrera, se saldó con el pasajero en el hospital por un traumatismo craneoencefálico y el conductor arrestado por su presunta responsabilidad en un delito de lesiones

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:56

La Policía Nacional ha detenido a un taxista en Fuengirola por su presunta responsabilidad en un delito de lesiones contra un cliente. Según las fuentes ... consultadas por este periódico, el conductor supuestamente habría arrestado a un pasajero con el que discutió y que se aferró a la manilla de la puerta del vehículo para que no se marchara con su maleta.

